Cote d'Ivoire: Tourisme intelligent, innovation - Le pays au cœur de la nouvelle donne mondiale à Helsinki !

Coopté pour abriter, en 2020, la 2e Conférence africaine, le pays via le ministère du Tourisme et des Loisirs, était en attraction au 8e Forum mondial des villes touristiques, du 2 au 4 septembre en Finlande.

La participation du ministère du Tourisme et des Loisirs au 8e Forum de la Fédération mondiale des villes touristiques (WTCF, son sigle anglo-saxon), du 2 au 4 septembre au Finlandia Hall à Helsinki (Finlande), a été marqué, entre autres faits marquants, par la signature de convention de partenariat, le 3 septembre, entre la WTCF et le Ministère du Tourisme et des Loisirs, respectivement représentés par M. Song Yu, Secrétaire général et Mme Frédérique Ada-Kouassi, Chef de cabinet du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana qui l'y représentait.

Bien plus, la cooptation de la Côte d'Ivoire pour abriter, suite à une mission de prospection effectuée en juillet 2019 à Abidjan, pour abriter la 2e Conférence régionale Afrique de la Fédération en 2020, conforte cette vision partagée par le ministère du Tourisme et des Loisirs et WTCF.

Qui, pour son 8e Forum mondial dans la métropole scandinave avait pour thème : « Tourisme intelligent - en route vers l'innovation et le développement urbain ».

Dr Daouda Thiam, le Gouverneur du district de Yamoussoukro, ville officiellement investie membre de la Fédération lors de la Conférence et M. Arsène Akéko, Directeur de la Culture, des Sports et du Tourisme au district d'Abidjan, étaient aux côtés de Mme Ada-Kouassi, la représentante du ministre du Tourisme et des Loisirs.

En rapport à la problématique du thème, les délégués ont débattu autour des sujets comme «L'héritage culturel et le design créatif», «Le marketing de la ville touristique intelligente».

Le but étant, en matière de développement urbain, à l'instar de la capitale finlandaise et bien des destinations, pour les villes membre de la Fédération, de trouver leur voie entre le tout-technologique et le tout-participatif.

Et la stratégie nationale, en ses 9 réformes et 9 projets mis en œuvre jusqu'en 2025, y attache une importance particulière, notamment à travers ses trois finalités : « développer un moteur de croissance du PIB et démultiplier les recettes fiscales, favoriser le développement territorial hors Abidjan, créer un réservoir d'emplois ».

Ainsi, dans le but de conférer un succès avant-coureur à la Conférence régionale Afrique de 2020, en terre ivoirienne, Mme le Chef de cabinet du ministre a multiplié au cours du Forum d'Helsinki, les rencontres et audiences.

Au nombre desquelles celle avec M.Li Baochun, Secrétaire général adjoint de la Fédération et Mme Jade Chen, chargée de la communication Afrique Francophone. Il y fut question des dates et conditions de tenue de ladite Conférence, notamment logistiques d'accueil des délégations éventuelles.

Toutes choses qui attestent, s'il en est encore besoin, de l'attractivité de la destination ivoirienne, intra et extra-muros.