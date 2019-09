Congo-Kinshasa: [Forum ou table de réconciliation ?] Ilunga-Badibanga - Même vision pour la paix durable en RDC !

Sous l'impulsion du Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le tout nouveau gouvernement dont l'investiture intervient aujourd'hui, vendredi 6 septembre 2019, au Palais du Peuple, va, très bientôt, organiser un Forum National de réconciliation en vue de poser les jalons de l'instauration de la paix durable en RD. Congo.

Il va également rechercher, dans cette même perspective, la conclusion d'un pacte de paix avec toutes les autorités coutumières représentatives des ethnies et tribus à travers le pays. Puis, enfin, dans le volet politique, défense et sécurité qui constitue, au fait, le premier pilier de son programme, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, en accord avec les familles des concernés, entend, le moment venu, rapatrier les corps du Maréchal Mobutu Sese Seko et de l'ex-Premier Ministre Moïse Tshombe.

Déjà, le 18 juin dernier, dans un communiqué, Samy Badibanga Ntita, l'actuel Premier Vice-Président du Sénat et Ancien Premier Ministre, préconisait, lui aussi, une table de réconciliation dont il esquissait, d'ailleurs, l'ébauche des thèmes matriciels devant servir de référence pour justifier la portée historique d'un tel nouveau rendez-vous visant à mettre autour d'une table, les acteurs politiques majeurs et de la société civile pour parler de la paix, de la sécurité, du développement et, surtout, de l'avenir du processus électoral en RD. Congo.

Grands traits

A la différence du Premier Ministre qui, en raison, certes, de l'abondance de la matière, s'est peut-être contenté d'énoncer simplement le principe du dialogue et de la nécessité de la réconciliation en vue de consolider les assises de l'unité nationale, Samy Badibanga, dans son communiqué du 18 juin 2019, crevait l'abcès lorsqu'il évoquait, par exemple, une série de matières précises dont le rapprochement des vues au niveau des acteurs clés de la vie politique était incontournable, si l'on veut qu'à l'avenir, les élections soient organisées dans la paix et la sécurité de manière à ce qu'elles soient une véritable source de légitimité ainsi qu'une voie royale comme mode d'accession au pouvoir.

Il rappelait ainsi l'importance du respect absolu de la Constitution, des lois de la République ainsi que des valeurs et règles cardinales de la démocratie et de tout Etat de Droit sans lesquelles l'organisation et la tenue efficiente des scrutins soient empreintes de transparence, de traçabilité des résultats et, de manière globale, de fiabilité ou de crédibilité, même en cas de contestations.

Regards vers Félix Tshisekedi

Autant que l'a si bien exprimé Ilunga, dans sa prestation de mardi 3 septembre dernier devant les Députés, Badibanga lançait un vibrant appel au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de lui demander de convoquer autour d'une table de réconciliation, une rencontre des acteurs politiques, et des forces vives de la société civile, représentatives du peuple détenteur de la souveraineté nationale, afin de remédier à la situation périlleuse des institutions et permettre au peuple congolais de se réconcilier avec ses dirigeants et ses institutions.

Il invitait, en outre, les forces politiques et sociales de la République Démocratique du Congo à faire preuve d'amour de la patrie en soutenant cette démarche d'intérêt national.

Puis, enfin, à la Communauté Internationale, il l'appelait à se montrer disponible, en apportant un appui nécessaire à ces assises de paix et de réconciliation afin de donner la chance au peuple congolais de goûter aux délices de l'alternance démocratique auxquels il aspire, depuis des temps immémoriaux.