Cote d'Ivoire: Premier Conseil des ministres après le remaniement - Le Chef de l'Etat salue l'engament du nouveau gouvernement

Fièvre de retrouvailles au Palais présidentiel, hier ! Après une pause d'un mois, le Conseil des ministres a repris ses droits.

Un air de retour pour quatre anciens ministres. Un parfum d'admission en classe supérieure pour six nouveaux entrants.

Car la rentrée ministérielle qui coïncide avec la rentrée scolaire a enregistré une augmentation de l'effectif, ponctuée d'un léger changement de chaises musicales dans la chorale gouvernementale. Ce sont désormais 41 ministres et 7 secrétaires d'Etat.

Une équipe pléthorique ? Non ! Plutôt, le témoignage d'un renforcement de l'équipage vers les nouveaux rivages où chaque ménage a sa part du partage.

Et ce vent du renouveau arrive donc comme pour passer la vitesse supérieure.

Le porte-parole du gouvernement Sidi Touré assure, volontiers, que « ce gouvernement de mission et de combat aura essentiellement pour mission d'accélérer les différentes mesures » dans le cadre de la mise en œuvre du Plan social du gouvernement.

C'est ainsi que certains secrétaire d'Etat sont nommés en dédoublement de fonctions. Cela va permettre au gouvernement de retoucher de plus près le vécu des Ivoiriens.

C'est le cas au niveau de l'agriculture, avec le secrétariat d'Etat chargé de la Riziculture, dans un pays grand consommateur de riz et qui aspire à être autosuffisant.

Dédier un ministère entier à la sécurité traduit, là aussi, la volonté du gouvernement de ne rien négliger de ce côté, dans un contexte souvent marqué par des menaces terroristes.

Encore et toujours des résultats, de sorte à impacter encore davantage les plus pauvres. Voilà l'ambition.

La dynamique est donc maintenue de renforcer l'action sociale, de faire descendre fortement à la base les fruits de la croissance de 7%. Car l'action sociale du gouvernement doit être dorénavant « bien perçue et bien ressentie », selon Sidi Touré.

Doté d'un budget de plus de 727 milliards, ce plan social du gouvernement vise à renforcer l'assiette de la solidarité sur cinq fronts simultanés : l'éducation pour tous, la santé pour tous, la réduction de la pauvreté par l'accès aux services essentiels, l'autonomisation des femmes et des jeunes et le bien-être des populations en milieu rural.

Pour la journée d'hier, il s'agissait pour le nouvel équipage de prendre connaissances de ce cap fixé par le Chef de l'Etat Alassane Ouattara.

D'emblée, le Président ivoirien a salué le bel esprit d'engagement à servir l'Etat qui unit les nouveaux membres du gouvernement, les anciens membres qui ont été reconduits ou ceux qui sont revenus.

« Il s'est agi, pour le Président de la République, après le mot introductif du Premier ministre, de féliciter les nouveaux entrants au gouvernement, de saluer les personnes qui ont été reconduites, relativement à leurs compétences et surtout pour leur engagement à la cause de l'Etat », a résumé le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, lors du point de presse qui sanctionne le Conseil des ministres.

L'agenda du Chef de l'Etat est déjà chargé. Alassane Ouattara effectuera deux déplacements à l'étranger en une semaine.

Du 7 au 10 septembre, il se rendra en Arabie Saoudite pour une visite officielle. Puis, il prendra part, du 13 au 14 septembre, au sommet régional sur le terrorisme à Ouagadougou, au Burkina Faso.

En conséquence de ces déplacements officiels du Président de la République, le prochain Conseil des ministres se tiendra le 18 septembre. Notons que les vacances du gouvernement ont duré du 24 juillet au 4 septembre.