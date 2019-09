Ile Maurice: Le pape a dit... La campagne fait flamber la toile

On connait l'expression «plus royaliste que le roi». Mais avec le tollé soulevé par la campagne «Le pape a dit... », on pourrait se demander si on n'est pas plus «papaliste» que le pape, alors que le Vatican lui-même a donné sa bénédiction ! On se doute bien qu'il ne laisse pas utiliser l'image du pape si celui-ci n'est pas d'accord...

Ce message sur des billboards vous a sûrement interpellé. Le mystère a été dévoilé mercredi 4 septembre. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation mise en place par le diocèse de Port-Louis en collaboration avec le Collectif Citoyen Maurice Environnement sur la protection de l'environnement.

Aval du Vatican

Les phrases finissent désormais par «Le pape a dit... la natir zamé pardoné» ou encore «mo frer, zet to salte dan poubel stp». Malgré la bonne foi du diocèse de Port-Louis et de l'ONG Collectif Citoyen Maurice Environnement, des internautes n'ont guère apprécié cette représentation du pape avec un message en créole. «Nous tous Mauricien pé content le pape pé vini. Sa pub-la vrémem li pas seryé», pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. En quelques heures seulement, la polémique a enflé sur la Toile.

Contacté, Sebastien Rousset, du Collectif Citoyen Maurice Environnement, a fait comprendre que «nous n'avons voulu en aucun cas créer une polémique autour de cette campagne». Et d'ajouter que l'ONG avait décidé d'envoyer un message fort aux Mauriciens, afin de les conscientiser sur l'écologie.

«Et comme cela coïncidait avec la venue du pape François, qui est un pape sensible à la destruction de la nature, nous avons décidé de joindre notre voix à la sienne (... ) Nous en avons parlé au diocèse de Port Louis et au Vatican et ils nous ont donné leur aval et leur bénédiction.»

Sollicité pour une réaction, le diocèse de Port-Louis s'est, pour sa part, abstenu de tout commentaire.