Ile Maurice: Détournement de Rs 3 milliards - L'avoué Chuttoo fait l'objet d'une plainte

Après le cas Jaykar Gujadhur, Senior Attorney, la Law Society se penche sur le modus operandi d'un autre avoué qui se retrouve au centre d'une autre affaire qui va défrayer la chronique pendant un certain temps. Il s'agit de l'avoué Preetam Chuttoo qui fait l'objet d'une plainte de l'homme d'affaires Manogaren Poulay (Ramen) Sawmynaden.

«On 23 July 2019, Mr Chuttoo caused a Notice Mise en Demeure to be served upon me, at the request of one Eric Freymond, acting purportedly through his agent and proxy (...) claiming from me the sum of Rs 3, 082, 008, 000, being the equivalent of 84,300,000 Swiss francs», explique Ramen Sawmynaden dans sa plainte à la Law Society. Oui, vous avez bien lu : il s'agit d'une somme de plus de Rs 3 milliards.

Sawmynaden termine sa plainte en ces termes : «I recently started a new real estate project in Pointe-aux-Piments. Various press articles aimed at tarnishing my reputation and discrediting the project in question have been published. I had to enter a claim against La Sentinelle Ltd in order to prevent further harassment. I believe that Mr Chuttoo (...) may be behind these publications.»

L'Integrity Reporting Services Agency enquête

Nous avons essayé d'avoir, plus d'une fois, la version de Ramen Sawmynaden, mais l'homme d'affaires a promis de revenir vers nous incessamment, avec des documents afin qu'on puisse cerner l'ampleur de toute cette affaire de détournement de fonds ou de blanchiment d'argent allégué, qui prend sa source en Suisse.

Dans une autre plainte, le même Eric Freymond allègue, à travers ses mandataires mauriciens, avoir vendu, en 2010, une villa IRS à Tamarina pour la somme de Rs 45 millions. Le paiement devait être effectué en deux tranches (de Rs 10 millions et de Rs 35 millions) auprès des notaires Dharamveersing Roopun et Henri Leblanc. Le Suisse affirme n'avoir pas reçu la deuxième tranche de Rs 35 millions.

Nous apprenons par ailleurs que l'Integrity Reporting Services Agency mène aussi une enquête sur les transactions financières qui sont bien plus complexes que l'on pourrait imaginer. Affaire à suivre...