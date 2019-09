Madagascar: Innovation technologique - La Société Générale Madagasikara met en place son Innov'Place

L'Innov'Place est à la fois un lieu pour la créativité et de détente.

La Société Générale Madagasikara multiplie les initiatives pour l'évolution positive de son métier de banquier et l'amélioration de son expérience client.

Innov'Place. La dénomination parle d'elle-même quant au caractère hautement innovant de cette infrastructure que Société Générale Magadasikara vient de mettre en place et qui a été inauguré, avant-hier en son siège à Antaninarenina.

Dynamisme interne

L'Innov'Place est, en effet, un lieu qui incarne l'image de la transformation numérique et digitale de la banque. Il s'agit d'un endroit qui est considéré comme un nouvel élan pour le dynamisme interne, où l'on donne vie aux idées et un espace pour une nouvelle expérience du travail collectif : intrapreunariat, coworking mais, aussi un lieu ouvert pour l'incubation de nouveau concept de banque. Un espace de travail et de détente, en somme. L'Innov'Place est un espace connecté, équipé où l'on peut même se restaurer tout en ayant un workshop en parallèle, un espace pour le bien-être des collaborateurs » précise la Société Générale Madagasikara dans un communiqué. « Il ne s'agit pas simplement, d'ouvrir un nouveau point de rencontre mais, vraiment de créer un mouvement au sein même, de la banque dans un premier temps et de le partager au plus grand nombre à Madagascar. Sur ce point, une convention a été signée avec SAYNA, une entreprise qui forme des codeurs, pour mettre en incubation des outils bancaires afin d'améliorer au quotidien l'expérience client et le travail des collaborateurs, tout en intégrant ces jeunes diplômés dans le monde du travail en alternance à SGMada. Ce volet qui mélange RSE et production, est le modèle de travail que l'on voudrait voir sur tous nos métiers et avec nos clients ».

Axes prioritaires

En fait l'Innov'Place est l'application à Madagascar des démarches d'innovation entreprises par le groupe Société Générale. Depuis 2016, ce dernier a mis en place, une technopole dénommée « Les Dunes » et qui est un lieu digital en termes d'outils et de services déployés, et de modes de travail ouverts et collaboratifs. Un projet immobilier d'envergure conçu avec les collaborateurs, pour leur donner les moyens d'inventer la banque de demain. Cette dynamique s'est propagée dans les filiales du groupe et a gagné le continent africain, pour s'implanter à Douala sous le nom du LAB INNOV. La nouvelle stratégie innovation de la Société Générale Madagasikara repose ainsi sur trois axes prioritaires, alignés sur le plan « Transform to grow » : des relations renforcées avec les startups, un accompagnement des stratégies digitales portées par les métiers et la création de nouveaux modèles commerciaux.