Madagascar: Eau et électricité - Des mesures spéciales pour éviter les coupures

Les dirigeants et les différents responsables font tout pour qu'aucun problème ne survienne, durant la visite du Pape François à Madagascar. Du côté de la Jirama, des mesures sont prises pour assurer l'approvisionnement en eau et en électricité, dans la ville d'Antananarivo. 170 nouveaux poteaux électriques, un transformateur mobile d'une capacité de 630KVA et un générateur de 2x400KVA, installés à Soamandrakizay, ainsi qu'une augmentation de l'effectif du personnel en service permanent. Ce sont les mesures que la Jirama a prises, pour la visite papale. « Bien qu'une augmentation de la demande d'électricité à Antananarivo est prévue durant cette visite, nous garantissons que la production sera suffisante et pourra satisfaire ces besoins.

De plus, le groupe électrogène à haute capacité est déjà prêt, si jamais on aura besoin de produire encore plus », a affirmé la Jirama dans son communiqué, diffusé hier soir. En ce qui concerne l'eau potable, des camions citernes de distribution d'eau seront également disponibles à Soamandrakizay et dans 55 zones dans la ville d'Antananarivo.