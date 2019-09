Madagascar: Concert - Jazz et bà gasy s'invitent au No Comment Bar

Nuit magique au No Comment Bar à Isoraka avec un trio inédit : Mbola Talenta, Sanda Ranaivosoa et Orad Manalina. Rendez-vous le 12 septembre pour un périple transcendant entre le jazz et le bà gasy.

Ce sera un jeudi, et sûrement un moment unique. Deux guitaristes émérites, dont l'un est capable de faire vaciller un Antsahamanitra à lui tout seul lors d'un festival Madajazzcar. L'autre a accompagné des chantres comme Dadah du groupe Mahaleo. Et le petit dernier, assez discret, est une pépite avec sa voix. Ce sera donc au No Comment Bar au sous-sol avec Sanda Ranaivosoa, Mbola Talenta et Orad Manalina à partir de 20 h ce 12 septembre. Pour ainsi dire, le mieux qui puisse arriver en matière de soirée pour la semaine qui arrive.

« Nous sommes déjà habitués à travailler ensemble, moi et Orad Manalina. Et lui et Sanda Rarivosoa également. Moi je suis plutôt dans le bà gasy et le folk. Tandis que Sanda est un maestro du jazz. Orad est un grand chanteur. En fait, l'esprit de la soirée sera le mariage du jazz et du bà gasy. J'apporterai mes réglages Drop CGDGBE et Sanda avec les réglages standards », explique MbolaTalenta. Il ne sera pas étonnant que la rencontre des deux donne naissance à un « mood » à la malgache.

Garder les racines. « En fait, nous sommes des amis de longue date dans la musique, mais aussi dans la vie. Notre objectif est de valoriser les racines musicales malgaches. Bien sûr, ce sera des interprétations pour ce concert. Les chansons que le public aime et pour quoi il s'est habitué. Mais notre collaboration aboutira à terme à des compositions qui nous sont propres, des créations donc. Pour moi, c'est plus facile d'aller du jazz au bà gasy, comme cela je ne touche pas à mes racines (rires) », met en avant Sanda Ranaivosoa. La patience est donc de mise jusqu'au 12 septembre.

Une collaboration qui aboutira, à des reprises inédites, telle « Just the two of us » écrite par les fameux Bill Withers, Ralph Mac Donald et William Salter puis mise en musique pour la première fois par Grover Washington Jr. Ou encore « Voasary », un titre à la « kabôsy » du groupe Mahaleo. Orad Manalina, Sanda Ranaivosoa et MbolaTalenta se réservent de surprendre l'assistance par leur doigté et leurs techniques.