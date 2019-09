Madagascar: Nouvelle technologie - Madagascar représenté au prochain forum mondial sur la gouvernance Internet

Le prochain forum mondial sur la gouvernance Internet (IGF) aura lieu à Berlin au mois de novembre prochain.

Pour l'Afrique le forum de gouvernance Internet aura lieu à N'Djamena (Tchad) le 09 septembre prochain. Madagascar y sera représenté par Mlle Harimino Rakotondrainibe, administrateur système et réseau d'iRENALA/MGIX et membre du Chapitre lSoC-Mada. Ayant décroché une bourse de la part des organisateurs, elle participera à une formation technique qui précèdera le forum. Cette participation à l'IGF a été précédée d'un certain nombre d'événements.

On rappelle en effet qu'un atelier thématique sur l'Internet à Madagascar a été organisé en mai dernier par le ministère des Postes des Télécommunications et du Développement Numérique. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place du Chapitre lSoC-Mada, un séminaire-atelier a eu lieu le 05 juin 2019 à l'Akademia Malagasy sur le thème Madagascar Internet Day et visait à réunir tous les acteurs - représentatifs - de l'écosystème de l'internet à Madagascar, à savoir : le Gouvernement, les opérateurs, les simples usagers, les professionnels, les promoteurs, les décideurs, les organismes de réglementation, les universités.

Pour la suite, un forum national aura lieu les 19 et 20 septembre 2019 à Antananarivo sur le thème « connecter les non-connectés ». Une des thématiques de ce Forum se rapporte à l'éducation et la recherche avec la participation des universités publiques et privées. Une présentation du WSA (World Summit Awards) est programmée, une initiative menée dans le cadre du sommet Mondial des Nations unies sur la société de l'lnformation 2003-2005, et mandatée par le Plan d'Action 2005 du SMSI et le gouvernement autrichien, et exécutée en collaboration avec des organisations des Nations Unies telles que I'UNESCO, l'ONUDl, la CNUCED et l'UlT.