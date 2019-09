Madagascar: Naivo Raholdina - Rapport d'activités sur le Ve arrondissement

Le député et son épouse ne sont pas venus les mains vides, lors de cette rencontre avec les chefs « Fokontany ».

Il n'a pas oublié ceux qui l'ont élu et même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Non seulement il a présenté un rapport d'activités de l'Assemblée nationale mais il est aussi resté à l'écoute des desiderata des chefs « Fokontany ».

Le député Naivo Raholdina s'est acquitté de son devoir en tant qu'élu dans le Ve arrondissement. En effet, il a fait part du rapport d'activités de l'Assemblée nationale aux chefs « Fokontany » et leurs adjoints dans les 27 « Fokontany » que compte cet arrondissement. La rencontre s'est déroulée à la villa « Hanitriniala Ambohidahy » sise à Ankadindramamy. Le député a notamment donné des explications sur les tenants et aboutissants des deux récentes sessions extraordinaires qui ont porté, entre autres, sur la mise en place du bureau permanent et des différentes commissions.

Modèle. Lors de cette rencontre avec les responsables de « Fokontany », le député a déclaré qu'il ferait tout son possible pour aider les 27 « Fokontany » et que « le Ve arrondissement va servir de modèle ». Outre les litiges fonciers, d'ailleurs il en est le président de la Commission Aménagement du Territoire et Gestion Foncière à l'Assemblée nationale, il va se pencher également sur la coupure de l'eau et de l'électricité qui reste fréquente dans cet arrondissement mais surtout sur les ordures ménagères qui s'amoncellent dans ce district, tout en propageant des odeurs nauséabondes. Pour ces différents cas, le député va consulter les responsables de la SAMVA et du ministère de l'Eau. Il se dit d'ailleurs prêt à collaborer avec ces derniers notamment en vue de la réalisation de l'IEM.

Vitrine. En outre, Hanitriniala Raholdina, présidente de la section Fanantenana FAFI-V a offert, entre autres, des brouettes, des balais et des bêches pour tous les « Fokontany » du Ve arrondissement sans exception. L'objectif est de faire de cet arrondissement une vitrine pour les autres districts du pays, a-t-elle dit. Dans la même foulée, il y aurait prochainement un concours portant le nom de « Fokontany madio » pour les 27 « Fokontany » dudit arrondissement, a-t-elle soutenu.