Sénégal: La Fédération fait le bilan global de la CAN 2019

Après la défaite du Sénégal en finale à la CAN 2019, place au bilan. Mercredi dernier, le comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s'est réuni pour faire l'état des lieux de la compétition des Lions.

En effet, a en croire le bilan affiché, la FSF est satisfait dans l'ensemble du parcours de la sélection. La Fédération a félicité Aliou Cissé pour ses résultats positifs enrégistrés depuis qu'il a été nommé sélectionneur. L'instance a mis l'accent sur la « constance dans le travail ». Celle dans la participation à la Coupe du monde et celle des résultats reluisants, dans l'organisation et de l'état d'esprit pour enfin gagner un jour la CAN.

Toutefois, la FSF n'a pas oublié le rôle des joueurs dans cette aventure. Elle a salué leurs investissements et sacrifices consentis tout au long de la compétition. Et également l'entente qu'il y a eu entre elle et le ministère dans l'organisation des différentes rencontres du Sénégal

La Fédération a fini sur les recettes du tournoi continental qui s'élèvent à 1 964 581 036 FCFA. Une belle somme qui ne pourrait pas faire oublier le revers en finale.