Algérie: Belmadi s'en prend aux médias et consultants

Il n'a été nommé que depuis quelques mois. Mais Djamel Belmadi a pourtant réussi à gagner la CAN 2019 avec les Fennecs. Et il ne l'a pas fait sans difficultés, puisque le coach algérien et ses joueurs ont essuyé des critiques de toute sorte.

En conférence de presse, le sélectionneur des Verts est revenu sur ces critiques, n'hésitant pas à s'attaquer aux médias et consultants.

« Certaines chaînes de télévision privées ont abusé, en rabaissant des joueurs qui ont tout donné. Je cite Guedioura, qui a été touché dans sa dignité. Slimani, Mandi, et même Mahrez, sur qui ils sont tombés comme des malades. Aux anciens joueurs qu'ils viennent nous expliquer comment manager un groupe, et le système de jeu, je leur demande de venir sur le terrain, composez votre équipe et faites la gagner comme le FC Barcelone. Tous ces joueurs nouvellement retraités, ne restez pas sur les plateaux pour critiquer dans vos costumes de mariage », a-t-il lancé dans des propos relayés par Maxifoot.

La victoire à la CAN, il faut le dire, a donné raison à Belmadi.