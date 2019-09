Sénégal: Désengorgement de la prison de Rebeuss - La nouvelle prison de Sebikotane pas fonctionnelle

De nouvelles cellules seront réceptionnées à la prison de Sébikotane pour désengorger Rebeuss. La Maison d'arrêt et de correction d'où elles sont construites est différente de la nouvelle prison dont la construction a été annoncée par l'ancien Garde des Sceaux, Sidiki Kaba.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Malick Sall a annoncé en début de semaine la réception de 400 places dans la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Sebikotane.

Il est à préciser que ce nouveau lieu détention n'est pas construit sur le site de la nouvelle prison annoncée par l'ancien Garde des Sceaux, Sidiki Kaba, lors du vote du budget de son département en 2015.

Contrairement aux informations faisant état de la réception de la nouvelle prison de cette localité, il s'agit de nouvelles cellules qui sont une extension dans l'ancienne prison de Sebikotane. Elles sont réalisées pour désengorger Rebeuss, comme annoncé par Ismaïla Madior Fall, lors d'une visite datée du 12 octobre 2017.

«Pour l'instant, il ne s'agit pas de délocalisation, mais plutôt de désengorger, dans un premier temps, Rebeuss. On a à peu prés 2000 pensionnaires à la Maison d'arrêt de Rebeuss.

Rebeuss est une prison où ceux qui y sont n'y séjournent pas longtemps. Ils viennent et y passent un certain temps. Voilà pourquoi, il est envisagé de désengorger Rebeuss en construisant une extension de 500 places à Sébikotane.

Et, plus tard, on pourra avoir une prison plus moderne et plus grande», avait-il répondu aux journalistes. Mieux, la réception des cellules en question, prévue dans un délai de 2 mois, devrait se faire en décembre 2018, d'après une sortie des autorités judiciaires à l'époque.

A côté de la nouvelle détention à Sebikotane, il y a un quartier des Nations Unies, un pavillon composé de huit cellules réservés aux détenus condamnés par la justice pénale internationale notamment le Tribunal pénal international pour le Rwanda (Tpir), basé à Arusha, en Tanzanie.

Pour l'instant donc, la nouvelle prison de Sebikotane, annoncée par les autorités, n'est pas encore ouverte.

Revenant sur les faits, c'est le 03 décembre 2015, lors du vote du budget de son ministère que l'ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sidiki Kaba, avait fait l'annonce de la construction d'une nouvelle prison à Sebikotane. La Maison d'arrêt de Rebeuss, vétuste et surpeuplée devrait être délocalisée, avait-il indiqué.

Pour financer la construction de la nouvelle prison de Sébikotane, l'Etat du Sénégal a mis en vente le site de l'actuelle Maison d'arrêt de Rebeuss. «Il a été décidé de vendre Rebeuss et d'utiliser le produit de la vente à la construction d'une prison de 1.500 places à Sébikotane, sur une emprise de 10 ha.

Car, le financement ne peut être inscrit dans le budget, à cause de la forte résistance de l'opinion publique qui verrait mal tant d'argent investi dans une prison alors que le chômage des jeunes est toujours récurrent», avait expliqué le ministre aux députés. Plus de 6 milliards, c'était le coût estimé pour vendre Rebeuss.

La procédure devrait suivre plusieurs étapes dont l'acquisition d'une autorisation de vente délivrée par l'Assemblée nationale. La pose de la première pierre de la prison de Sébikotane a eu lieu le 26 janvier 2015. La construction devait durer 3 ans.

La Mac devrait comporter, entre autres, une zone de détention composée de 14 secteurs dont chacun comportera un bâtiment d'hébergement. Les lieux de détention seront répartis en fonction de l'âge, du sexe et de la nature du délit commis par le détenu.

Des lieux de cultes, une zone d'administration et des espaces de détente y sont aussi prévus. Les détenus seront hébergés dans des bâtiments comportant 2 étages, avec des chambres à 2, 4 et 10 personnes, entre autres.