Sénégal: Mbour - Le PAEF forme et équipe des femmes

Le préfet de Mbour, Saër Ndao, a présidé, hier jeudi, une cérémonie de remise d'Attestations de formation et de kits de bonnes pratiques d'hygiène à des femmes bénéficiaires des filières halieutiques et fruits et légumes du département de Mbour.

C'est dans le cadre de la mise en œuvre et du Programme d'appui à l'entreprenariat féminin (PAEF) «Jigeen Ni Tamit».

Il a invité les bénéficiaires à considérer l'événement comme le bout d'un processus, mais aussi le début d'une ère nouvelle mettant les femmes au devant de la scène. Les récipiendaires sont appelées à jouer le rôle de chefs d'entreprises et qui dit entreprise dit création d'emplois.

A l'en croire, une entreprise est une piste de production devant générer des revenus, des résultats. Il se dit rassuré de l'engagement des femmes à relever le défi.

Le préfet de Mbour a appelé les collectivités locales de la petite côte à mieux accompagner les femmes à l'entreprenariat mais aussi à leur faciliter l'accès aux subventions et à la terre.

Madame Sophie Pham Holiday, l'administratrice de programmes de l'Adèle est revenue sur le sens de la cérémonie, avant de déclarer que les femmes constituent des éléments incontournables de la société, dans sa marche vers le développement, et demeurent des forces et roues motrices de l'économie.

Selon elle, le programme financé à raison de 2,8 millions d'euros, s'étale de 2017 à 2021 et s'inscrit dans une phase pilote pouvant déboucher sur une généralisation.

Le PAEF s'investit, avec les femmes, dans trois filières: le lait, les fruits et légumes et les produits halieutiques.

Dans un premier temps, seules les régions de Louga et Thiès en bénéficient. Madame Saly Sall de la commune de Joal-Fadiouth, une bénéficiaire du programme a loué la formation et les kits de bonne pratique d'hygiène leur permettant d'être plus performantes dans leur travail, avec de meilleurs rendements et de la qualité. Tout objet du kit (fourche, balai... ), à l'en croire, est d'une utilité capitale.

Madame Tambédou Abète Diatta de la commune de Mbour, travaillant dans l'agro-alimentaire se confond dans les mêmes considérations et compte appliquer les contenus de la formation reçue. Boucar Diouf, le maire de Joal Fadiouth, se réconforte de la démarche enseignant aux femmes un savoir-faire et leur donnant du matériel pour une meilleure production.