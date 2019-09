Ile Maurice: Police - La montée en puissance d'une unité frustre certains confrères

Un sentiment de malaise règne dans des unités de la police depuis quelque temps. Le fonctionnement d'une unité de la police en serait la principale cause. Celle-ci a pris du galon récemment et est considérée comme étant bien vue par le commissaire de police, Mario Nobin.

Tellement bien vue qu'elle envahirait d'autres départements. «On veut faire croire que cette équipe est la seule qui travaille et que les autres policiers ne font rien. C'est la raison pour laquelle plusieurs membres de la Criminal Investigation Division (CID) ont été mutés» explique une source.

Pas moins de six policiers ont, en effet, été mutés depuis hier, jeudi 5 septembre. Ces derniers, qui étaient affectés à la CID de la Northern Division, ont été postés dans les postes de police de la région.

On aurait demandé aux policiers du département «favorisé» de s'occuper à présent des délits de drogue. Cet ordre a laissé plusieurs officiers bouche bée. «Pourquoi la brigade anti-drogue a-t-elle été créée alors ?

Nous faisons déjà ce travail. Notre but, c'est de lutter contre la drogue et de mettre hors état de nuire les trafiquants. Ce département n'est pas apte à s'occuper de cas de drogue», confie un membre de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU).

Nuire à l'ADSU

Quelle était donc le but de l'opération baptisée «Sudden Fall», mise sur pied il y a quelques mois ? Dans les milieux proches, on indique qu'elle serait destinée à nuire aux éléments de la CID et de l'ADSU.

Une opération du département «bien vu» pour traquer des Bangladais en situation irrégulière a également provoqué un malaise chez les policiers affectés au Passport and Immigration Office.

Du coté des Casernes centrales, ces mutations sont considérées comme un exercice de routine. «Un policier peut être transféré à tout moment dans l'intérêt de la force», indique un haut gradé de la police.

«La tâche de cette unité ne s'arrête pas à l'arrestation de suspects dans des cas de vols. Elle est là pour maintenir l'ordre et la paix et elle peut intervenir dans n'importe quelle situation», poursuit ce même responsable.

Nous n'avons pu avoir la version de la Police Officers Solidarity Union, le président du syndicat étant pris.