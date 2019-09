Sénégal: Mondial de Basketball Chine 2019 - Les «lions » plient et terminent derniers de leur groupe

Le Sénégal a terminé à la dernière place du Groupe H de la Coupe du monde de basketball, après sa troisième défaite subie hier, jeudi 5 septembre, devant le Canada. Les «Lions» n'ont fait illusion qu'au premier quart temps avant de céder et de s'incliner sur la marque de 82 à 60. La bande à Maurice Ndour est désormais reversée dans une poule pour les matchs de classement.

Le Sénégal a finalement hérité de la 4e et dernière place de la Poule H de la Coupe du monde de basketball. Largement dominés par la Lituanie, battus par l'Australie, les «Lions» se sont encore inclinés devant le Canada (82-60).

Décidés à relever la tête et sauver l'honneur, les «Lions» sont entrés en force dans la partie. A l'image de l'expérimentée Mouhamed Faye, les «Lions» mettent du rythme et retrouvent une bonne adresse sur les tirs et une bonne présence dans le jeu intérieur. Une bonne entrée qui leur permet.

d'enlever le gain du premier quart temps, avec un écart assez confortable (22-11). Mais la barre a encore été haute pour les hommes de Moustapha Gaye. Les « Roads Warriors» profiteront de la baisse progressive de régime pour refaire leur retard et finalement coiffer au poteau les «Lions», à la pause (33-32).

Au retour des vestiaires, le Sénégal ne se relèvera et ne tardera à subir le jeu d'un adversaire beaucoup plus incisif. Moins tranchant, Maurice Ndour et ses coéquipiers vont baisser la garde et laisser leurs adversaires creuser l'écart, au terme du troisième quart temps (59-46).

Mais aussi de maintenir leur avance jusqu'au coup de gong final. Les «Lions» vont finalement s'incliner avec 22 points d'écart (82-60). Avec une troisième défaite de rang, le Sénégal termine dernier de la Poule H.

Après cette élimination dès le premier tour, le Sénégal va attaquer ses deux matches de classement dans le Groupe P où ils ont été reversés. Ce sera d'abord face à l'Allemagne, qui a fini troisième de la Poule G et qu'il affronte ce samedi et ensuite la Jordanie.

Ces matchs de classements ne manqueront pas d'enjeu pour les équipes africaines. Au bout, le ticket qualificatif pour les Jeux olympiques. Mais, après trois défaites de rangs, la Tunisie, le Nigeria et l'Angola qui comptent une victoire en poule ont déjà pris une nette avance sur le Sénégal.

MOUSTAPHA GAYE, COACH DES «LIONS» «Nous n'avons pas assez de volume de jeu»

« On était dans un bon état d'esprit pour jouer ce match et le gagner. On a eu une très bonne première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on sentait l'équipe faiblir au fil des minutes. Nous n'avons pas assez de volume de jeu pour maintenir ce que nous voulons faire pendant longtemps.

Il nous faut tirer beaucoup d'enseignements de ces trois matches et essayer de voir ce qu'il faudra améliorer dans le futur. Mais ce n'est pas par défaut de volonté, les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On est tombé sur meilleur que nous »

BABACAR TOURE PIVOT DES LIONS «Nous n'avons pas eu les jambes pour tenir jusqu'à la fin»

« Je pense qu'on a fait un bon match face à une belle équipe Canadienne. Mais nous n'avons pas eu les jambes pour tenir jusqu'à la fin. On a très bien démarré le match, on était dedans. On a fait une énorme débauche d'énergie.

Il ne faut pas oublier que devant c'était le Canada, il fallait qu'ils réagissent. C'est dommage on n'a pas pu maintenir cette intensité et dérouler notre plan de jeu c'est-à-dire agir et ne pas réagir.

Mentalement on n'est pas abattu, il nous reste deux matches. L'objectif c'est de les gagner et de finir en beauté. »