Sénégal: Campagne de communication «Ma santé, mon avenir» - Les adolescents se mobilisent

La campagne de communication pour la promotion de la santé et le bien-être des adolescent (e)s et des jeunes dénommée, «Ma santé, mon avenir, Jog jotna» est lancé depuis hier, jeudi 05 septembre par le directeur de cabinet du ministère de la santé et de l'action sociale, docteur Aloyse Waly Diouf.

Durant une année, la jeunesse va prendre en main sa santé à travers une campagne de communication «Ma santé, mon avenir ; Jog Jotna» pour la promotion de leur santé et de leur bien-être.

A cet effet, toutes les régions du Sénégal sont concernées afin d'arriver à booster leur taux de fréquentation de 30% dans les structures sanitaires pour une meilleure connaissance de leur santé, mais aussi pour un changement de comportement sain.

Pour la représentante des jeunes Aissatou Sogolène Godio, le Sénégal ne pourra s'engager dans l'émergence lorsque tous les jeunes seront en bonne santé.

Sur ce, elle a engagé tous les jeunes à s'impliquer pour la réussite de ladite campagne initiée par la direction de la santé de la mère et de l'enfant, car selon elle, la dynamique est participative.

Aujourd'hui, cette couche, considérée comme vulnérable est en manque d'information selon les acteurs de lutte. Un manque qui sera corrigée à travers cette campagne par des actions de sensibilisation à travers des affiches, des thés débats, des spots entre autres.

Pour la représentante résidente de l'Unfpa, Cécile Compaoré Zoungrana, partenaire de cette campagne, cette politique est opportune et ambitieuse et est en phase avec les ambitions de l'Unfpa. «La cible adolescente et jeune a toujours attiré l'attention des décideurs.

Les adolescents restent confrontés à des problèmes de santé» a-t-elle fait savoir. Pour le directeur de cabinet du ministère de la santé et de l'action sociale, docteur Aloyse Waly Diouf, la cérémonie de lancement revêt un caractère particulier en raison du poids démographique assez élevé des adolescents et des jeunes, de la vulnérabilité de leur santé, et de la diversité de leurs comportements.

«Mobiliser les adolescent(e)s/jeunes pour leur santé est un défi que le département et toutes ses parties prenantes comptent bien relever à travers cette campagne de communication.

Car, ces jeunes sont au cœur de tous les objectifs nationaux et internationaux dont ceux du Plan Sénégal Emergent et du développement durable» a-t-il renseigné.

Toutefois, il a poursuivi : «le département n'ignore pas non plus que le dividende démographique passe essentiellement par une jeunesse saine, instruite et formée pour des emplois bien rémunérés.»

Pour rappel, selon la dernière enquête démographique et de santé, 31% de la population générale est jeune. (47,9%) des adolescents souffrent d'anémie, (28.8%) sont victimes de mariages précoces (26%) de violences physiques et (16.4%) de grossesse. Selon le docteur Aloyse Diouf, cette couche mérite une attention particulière de leur part.