Algérie: Une cache de munitions découverte à Tamanrasset et 3 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Alger — Une cache de munitions contenant (19) obus de calibre 100 mm a été découverte, jeudi près des frontières de Tamanrasset, par un détachement de l'Armée nationale populaire, tandis que d'autres détachements ont appréhendé, à Boumerdes et Khenchla, trois éléments de soutien aux groupes terroristes, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 5 septembre 2019, lors d'une patrouille de recherche et de fouille menée près des frontières sud à Tamanrasset/6e Région militaire, une cache de munitions contenant (19) obus de calibre 100 mm, tandis que d'autres détachements ont appréhendé, trois (3) éléments de soutien à Boumerdes/ 1ère RM et Khenchla/5ème RM", précise la même source.

D'un autre côté, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, "trois (3) individus à bord d'un véhicule tout terrain chargé de (2,17) tonnes de denrées alimentaires", alors que des détachements combinés de l'ANP, ont mis en échec des tentatives de contrebande de "(12.522) litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa et El Taref / 5ème RM".

Un (1) individu a été, également, arrêté à Naâma/2e, en possession d'un (1) drone muni d'une caméra, ajoute le MDN.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tlemcen/ 2e RM et Tébessa/5e RM, cinq (5) immigrants clandestins, conclut le communiqué.