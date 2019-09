Angola: L'ambassadeur uruguayen réaffirme les liens historiques avec l'Angola

Luanda — L'ambassadeur de la République orientale de l'Uruguay en Angola, Álvaro Gonzalez Otero, a réaffirmé jeudi que les deux pays avaient une histoire d'unité qui transcendent l'Atlantique Sud, des affinités et de grandes opportunités de se développer ensemble.

Selon le diplomate, qui a pris la parole lors de la cérémonie des festivités des 194 ans de l'indépendance du pays, célébrée le 25 août, les relations entre les deux pays sont solides et de plus en plus fructueuses.

Álvaro Otero a déclaré que la balance commerciale entre les deux pays était encore modeste, mais que les contacts directs entre entreprises, chambres de commerce, industriels et les patrons d'entreprises avaient été encouragés.

"Nous sommes fermement convaincus que les relations bilatérales entre les deux pays ont aujourd'hui une base et une histoire commune positive", a souligné l'ambassadeur.

À son tour, le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Custodio Vieira Lopes, s'est félicité du développement réalisé par le gouvernement uruguayen au cours des dernières années, faisant de ce pays l'une des économies les plus stables du monde avec un indice de développement humain élevé, taux d'alphabétisation élevé et d'espérance de vie.

Le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises a déclaré que l'Angola traversait une nouvelle phase de son histoire, avec de nouvelles politiques visant à ce que tous les Angolais et toutes les personnes qui ont choisi de vivre en Angola vivent bien.

Quant à ce processus de changements en cours dans le pays, il a précisé que le soutien de l'Uruguay au processus de développement était indispensable, car il s'agissait d'un pays doté d'un indice de développement élevé et d'un savoir-faire solide.

"Nos pays ont beaucoup à échanger dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'éducation, de la santé, de la pêche, des transports, entre autres", a-t-il indiqué.

L'Angola et l'Uruguay ont établi des relations diplomatiques le 26 mars 1988. Depuis lors, les relations bilatérales ont traversé différentes étapes de leur évolution et de leur affirmation, tant dans le contexte politico-diplomatique que dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

L'Uruguay est l'un des pays les plus économiquement développés d'Amérique du Sud et son PIB par habitant est l'un des plus élevés. Il se classe au 48ème rang de l'indice de qualité de vie.