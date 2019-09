Togo: Tiafoot 2019 - Satisfactions, défis, perspectives, le bilan de la compétition

La 2ème édition du tournoi international des académies de football (Tiafoot) a pris fin le 31 août dernier sur le sacre de l'équipe de 2Afoot Sud. Quelques jours après, le comité d'organisation décide de faire le bilan général.

Ce vendredi, au centre Swallows, devant les hommes de médias le président du comité d'organisation a fait un résumé succinct du tournoi et s'est projeté sur la 3ème édition.

En effet, Tiafoot 2019 a débuté le 26 août dernier et a rassemblé 9 équipes venues du Togo, Ghana, Niger, et de la Côte d'Ivoire. Au soir du 31 août, la finale entre les équipes togolaises (Acefoot et 2Afoot) a tourné à l'avantage de 2Afoot Sud.

L'objectif primordial de cette compétition est le brassage entre les jeunes joueurs du pays et ceux de la sous-région. Outre cela, elle se veut d'être un tremplin pour les jeunes joueurs. Et leur de se jauger aux autres et de se faire détecter par des recruteurs des clubs.

Cependant, pour la bonne marche du tournoi international, plusieurs moyens ont été déployés. Entre autres, les équipes médicales qui ont fait le suivi des joueurs, les équipes de sécurité qui se sont déclinées en deux formes.

La première a assuré la sécurité des joueurs et des dirigeants lors des différents matchs. La deuxième a été beaucoup plus alourdie par la protection anti-terroriste qui a sécurisé les zones et périmètres des équipes hors compétitions. Bref, les gros moyens ont été mis.

« Les objectifs ont été atteints mais il y a des points négatifs que nous allons changer, améliorer pour l'organisation du tournoi dans les années à venir. Nous avons titubé à la 2ème édition, et nous pensons nous améliorer l'année prochaine », a déclaré Florent Hégra Kataka, président du comité d'organisation.

Avant de poursuivre : « De U19 nous sommes allé à U23 mais permettez que nous revenions à U21 en 2020 parce qu'il concerne beaucoup plus les académies. Cela va nous permettre à ce qu'on ait les jeunes espoirs et donner plus d'occasions aux agents de joueurs et agents recruteurs ».

« Nos innovations vont aussi dans le sens de l'amélioration de l'organisation, des hébergements, de la restauration et du transport des équipes », a-t-il conclu.

Toutefois, voulant inculquer les valeurs du football professionnel aux jeunes joueurs, la journée de pause du 29 août a été mis à profit. Une séance de formation a été faite à l'endroit des dirigeants et des joueurs.

Les dirigeants sur le thème « Le Management des clubs » et les joueurs sur « La carrière d'un jeune footballeur ».

Au terme de la compétition, 30 buts ont été inscrits en 19 rencontres soit une moyenne de 1,57 buts par matchs. Fama Taoufik, l'attaquant d'Acefoot est le meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations.

Le défenseur de 2Afoot Sud Yovo Médard est élu meilleur joueur de la compétition. L'AS Nigelec du Niger est l'équipe fair play.

D'une édition à une autre, le comité d'organisation planifie déjà Tiafoot 2020. Il va se dérouler dans le mois de juin ou juillet afin de permettre à un grand nombre de jeunes d'y participer. Et aussi aux agents et recruteurs d'être là. Il pourrait y avoir des équipes venues du continent ou d'Europe.

Entre autres celles du Sénégal, du Burkina-Faso, du Maghreb. En plus d'une belle apothéose avec la soirée des récompenses qui va honorer les différents participants par des diplômes et autres.

Les rideaux sont désormais tombés sur Tiafoot 2019, vivement à l'année prochaine avec plus de surprises, d'innovations et de spectacles.

.