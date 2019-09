Togo: L'hommage des artistes et du gouvernement au rocker Jimi Hope

La dépouille du rocker togolais Jimi Hope sera inhumée vendredi prochain. Depuis son retour mardi à Lomé, sa dépouille repose à la morgue. Son décès suscite beaucoup d'émoi. Après les hommages des artistes vendredi 6 septembre, ce fut le tour de toute la Nation entière de rendre hommage au grand baobab qui s'est effondré.

La dépouille de Jimi Hope est arrivée dans la cour de Canal Olympia Godopé couverte du drapeau et portée par la police nationale. Les membres du gouvernement avec à leur tête, le Premier ministre Komi Sélom Klassou, les artistes tous vêtus de blanc et de nombreux Togolais étaient présents. Ils voulaient lui rendre cet ultime hommage car, comme dit son ancien batteur Jean-Baptiste Gbadoé, « Jimi Hope est un patriote, un engagé à travers son art et sa musique ».

Une icône au Ghana

Douze albums et de nombreuses chansons, Jimi Hope est une icône et les hommages qui lui sont rendus, c'est lui-même qui les a constitués, a déclaré Kossivi Egbetonyo, le ministre de la Culture, au nom du gouvernement : « Des fresques et des centaines de toiles dont certaines ornent le Palais présidentiel de longue date. »

Kofi Senaya de son vrai nom, Jimi Hope a été fait à titre posthume, Officier de l'ordre du Mono. Il sera inhumé le 14 septembre prochain, après une grande veillée et concert le vendredi 13 au Stade omnisport de Lomé.