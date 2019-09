Cameroun/Tunisie: Eliminatoires CAN U23 - A l'épreuve de l'obstacle tunisien

Pour les Lions U23, la qualification pour la CAN U23 Egypte 2019 passe par la Tunisie. Camerounais et Tunisiens s'affrontent cet après-midi dans le cadre du troisième et dernier tour des éliminatoires.

La Tunisie présente à Yaoundé depuis mercredi dernier a fait le déplacement avec deux absences remarquables. Il s'agit du milieu de terrain Marc Lamti de Leverkusen pour des raisons de vaccin.

Le second joueur forfait pour les deux confrontations est Adel Bettaieb. L'attaquant du club luxembourgeois du F91 Dudelange est absent pour blessure. Par contre, on y retrouve deux joueurs qui figuraient parmi les 23 Tunisiens lors de la dernière CAN en Egypte avec l'équipe sénior.

Il s'agit du défenseur central Nassim Hnid (Cs Sfaxien) et l'attaquant Bassem Srarfi (Ogc Nice). Côté camerounais, la dernière séance d'entraînement s'est déroulée hier matin au stade Ahmadou Ahidjo.

A l'écart du public et des professionnels des médias, le groupe a essentiellement travaillé la mise en place tactique. Il faut préciser qu'en fin de semaine dernière, l'entraîneur national a remanié l'effectif à forte coloration locale convoqué le 19 septembre dernier.

Les survivants de cette première liste sont les trois gardiens locaux Simon Omossola (Coton sport), Sylvain Abogo (Tonnerre de Yaoundé), Dande Junior (Ums de Loum) ainsi que Junior Nguede (Canon de Yaoundé) et René Ndi (Bamboutos de Mbouda).

Pour ce match, le sélectionneur national des U23, Rigobert Song, a fait appel à des éléments en jambes évoluant en Europe. Parmi ceux-ci, l'attaquant Alexandre Dessange.

Comme au tour précédent avec Franck Evina, le binational, sociétaire du Paris Saint-Germain âgé de 18 ans ne pourra pas prendre part à la partie de ce jour.

En effet, jusqu'au moment où nous mettions sous presse, le Cameroun était dans l'attente de l'autorisation de la FIFA validant son changement de nationalité.