Seychelles: Les responsables de l'environnement aux Seychelles étudient les sources, les filières et les impacts des déchets sur la vie marine

Identifier les sources, les filières, les points chauds et les impacts clés des déchets marins et des microplastiques était l'objectif d'une formation de 10 jours aux Seychelles afin d'améliorer la capacité de collecte de données des agents de l'environnement.

«La formation a été réalisée dans le but de montrer comment les données devraient être collectées aux Seychelles sur différents débris de plastique qui entrent dans notre océan. Les participants ont mené des enquêtes sur les plages et dans les terres, dans les rivières et les marais, afin de déterminer le type de déchets présents dans le pays », a déclaré aux journalistes Fredrick Kinloch, directeur de la gestion des déchets, jeudi.

La formation a été assurée par des représentants du ministère de l'Environnement et du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP), en collaboration avec l'Association des sciences de la mer de l'océan Indien occidental (WIOMSA), la Convention de Nairobi et l'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO).

La réalisation de ces inventaires des sources nationales dans un pays renforce la base de données sur laquelle s'appuie l'action et permet aux décideurs de prendre des mesures éclairées et efficaces. Ceci vise à réduire les impacts sur les personnes et l'environnement.

Tenue du 26 août au 4 septembre, la formation comprenait un voyage le long de la côte pour la collecte de données. Les participants devaient s'appuyer sur les connaissances acquises au cours de la formation pour renforcer les activités de surveillance des déchets marins aux Seychelles.

Les données collectées au cours de l'activité fourniront une base d'informations permettant une meilleure prise de décision dans le pays. Les informations provenant des futures collectes de données seront utilisées pour formuler les règles et législations potentielles du pays en matière de gestion des déchets.

Dainise Quatre, participante à la formation, également garde forestier de la SNP (Agence des parcs nationaux des Seychelles), a déclaré à la SNA qu'elle avait appris à «de manière simple à collecter des données relatives à la pollution par le plastique et aux autres déchets éliminés dans l'environnement."

«Nous avons également appris sur quelle base nous allons collecter des données telles que les rivières continentales et côtières. Pour le moment, nous collectons des informations uniquement auprès des portées du littoral, mais grâce à la formation, nous nous sommes rendu compte que ce n'est pas seulement sur la côte, mais que nous devons trouver des zones d'origine des déchets avant de se retrouver sur la côte », a déclaré Mme Quatre.

Elle a ajouté que "les déchets ne sont pas toujours emportés de l'océan à la côte".

Les déchets marins et les microplastiques sont une préoccupation majeure pour de nombreux pays, car ils affectent la vie marine, mais ne se limitent pas à celle-ci. Dans une étude réalisée par l'Université de Newcastle en Australie, il a été découvert que des microplastiques - des particules de moins de cinq millimètres - se retrouvaient dans nos aliments, notre eau et notre air. La quantité ingérée est estimée à environ 5 grammes de plastique par semaine, ce qui correspond au poids d'une carte de crédit.

Les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, ont déjà beaucoup investi dans le nettoyage des plages des îles principales ainsi que des îles périphériques.

«Je pense qu'il y a beaucoup d'excellentes initiatives ici et un intérêt pour la collecte de données, cependant, les données sont encore faibles. Nous n'avons pas vraiment une bonne idée de la quantité totale de plastique. Les Seychelles en font beaucoup, mais il s'agit d'un nouveau domaine mais il n'y a aucune donnée qui puisse nous donner une image complète », a déclaré Jilian Campbell, statisticien en chef du la UNDP.

Elle a souligné que les Seychelles pouvaient utiliser l'Australie comme un pays à partir duquel les meilleures pratiques peuvent être adoptées car "elles collectent ce type d'informations depuis un certain temps maintenant".