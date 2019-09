Maroc: Vahid Halilhodzic - Je privilégie la liste élargie pour mieux connaître le niveau de chaque joueur et donner à chacun sa chance

Nabil Dirar : Je suis l'un des plus anciens joueurs de l'équipe nationale, j'essaie d'aider et d'encadrer les jeunes et leur donner des conseils

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a affirmé jeudi à Marrakech, qu'il optera pour une liste élargie des joueurs de la sélection nationale. "Personne ne sera écarté de l'équipe nationale, le mérite demeure la seule condition pour faire partie de la sélection nationale", a insisté Vahid Halilhodzic lors d'un point de presse tenu avant les matchs amicaux. "Je privilégie la liste élargie pour mieux connaître le niveau de chaque joueur et donner à chacun sa chance", a-t-il relevé, soulignant que les joueurs locaux disposent de potentialités importantes.Notre objectif principal sera d'améliorer le classement mondial FIFA du Maroc et d'atteindre les meilleurs résultats lors des prochaines Coupes africaines des nations (CAN) et la Coupe du monde, a-t-il assuré. "Les joueurs marocains ont beaucoup de talent, il faut se focaliser sur un plan de jeu qui correspond aux qualités des joueurs de l'équipe nationale", a-t-il fait observé, notant que les entraînements seront axés davantage sur la condition physique pour marquer plus de buts. Selon le sélectionneur de l'équipe nationale, plusieurs changements vont se faire sur tous les plans afin d'atteindre le niveau souhaité, se disant inquiet quant au nombre de blessures et à la condition physique de certains joueurs.

De son côté, le joueur de l'équipe nationale, Nabil Dirar (Fenerbahçe/Turquie) a indiqué qu'une belle ambiance et une bonne atmosphère règnent au sein de l'équipe, notant que les joueurs sont déterminés à faire oublier au peuple marocain la déception de la dernière CAN. "Le nouvel entraîneur est très pointilleux sur l'effet défensif, il veut voir tous les joueurs se battre pour le ballon sur le terrain", a-t-il dit. "Je suis l'un des plus anciens joueurs de l'équipe nationale, j'essaie d'aider et d'encadrer les jeunes et leur donner des conseils, car il y a de grandes potentialités", s'est-il félicité. Pour sa part, Walid Azarou qui joue pour le club égyptien d'Al Ahly, a indiqué que le rêve de chaque joueur marocain est de rejoindre l'équipe nationale, assurant qu'il fera de son mieux pour bien représenter le Maroc et défendre les couleurs nationales. "Je travaille davantage pour donner un meilleur résultat et une belle image sur notre pays", a-t-il souligné, ajoutant que le fait de jouer pour l'équipe nationale est une grande fierté.