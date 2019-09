Angola: L'Angola veut plus d'investissements australiens

Perth (Australie) — L'Angola compte attirer davantage d'investissements australiens, et apprendre, par l'expérience de l'Australie, comment développer des projets miniers.

C'est ce qu'a déclaré vendredi le secrétaire d'Etat angolais à la Geologie et aux Mines, Julio Coreia Victor, ajoutant que Perth (Australie) était « une ville dont le bien-être a été construit à base de la minéralisation ».

« Nous voulons attirer davantage d'investissements australiens, apprendre par l'expérience de l'Australie, et chercher à l'appliquer dans notre pays », a-t-il affirmé à Perth, au terme de la conférence «Afrique Down Under ».

Tenue durant trois jours dans la ville de Perth, la conférence Africa Down Under a réuni des entités gouvernementales et des hommes d'affaires africains et australiens.

Selon le secrétaire d'Etat angolais, cette conférence a servi de nouvelle expérience pour attirer des investissements étrangers, notamment australiens.

« Nous avons parlé des reformes en cours en Angola, de la transparence, de la fin de la bureaucratie pour la mise en place d'un climat d'affaires plus sain dans le pays », expliqué.