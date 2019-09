Angola: Le Gouvernement réaffirme son engagement en faveur du processus d'alphabétisation

Luanda — L'Exécutif angolais continue de créer des conditions éducatives pour accueillir les familles, en particulier les femmes, qui manifestent toujours un intérêt pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, afin de lutter contre l'analphabétisme dans la société, a déclaré vendredi à Moçamedes, le Délégué provincial de la justice à Namibe, Wilson Vilengalenga.

Selon le responsable, qui intervenait à l'acte commémoratif du 8 septembre, Journée internationale de l'alphabétisation, il est impératif d'élaborer des politiques structurantes, concrètes et efficaces, car c'est le seul moyen d'inaugurer une société prospère et saine, visant à améliorer la qualité de vie des personnes.

Dans la province de Namibe, 350 alphabétiseurs ont été mobilisés pour assurer la fonctionnalité des services d'alphabétisation et d'accélération scolaire dans les méthodologies «Aimer lire et écrire» et «oui, je peux». Au total, 12 793 élèves sont inscrits, dont 6.718 femmes. Dans la province de Bié, 5 000 nouveaux enseignants sont nécessaires pour couvrir le programme d'alphabétisation et d'accélération scolaire.

La province compte actuellement 380 enseignants pour 240 936 personnes (hommes et femmes) inscrites. À Lunda Sul, 29 035 étudiants des deux sexes sont inscrits aux programmes «Oui, je peux » et « Aimer lire et écrire».

Sur ce nombre, 15.901 ont été inscrits dans la méthode du module 1, 7.718 dans le module 2, 5.416 dans le module 3 et 26.072 ont été inscrits dans la méthode "Aimer lire et écrire". Le projet comprend 387 salles de classe fournies par un nombre égal d'alphabétiseurs.

À Cuanza Sul, le coordonnateur provincial du programme d'alphabétisation et d'accélération, João Roque, a révélé que 69 098 personnes étaient inscrites, dont 40 326 adultes dans le module I, 2 161 jeunes dans le module I, 10 405 dans le module II et 6 206 dans le module III avec 661 enseignants et 632 alphabétiseurs.

S'agissant des subventions accordées à 532 alphabétiseurs, le responsable a assuré que 26 millions 600 000 Kwanzas étaient déjà disponibles dans les comptes du Bureau provincial de l'éducation pour le paiement des cinq mois de 2016 et attendent la répartition des montants financiers de 2018 et 2019 à 632 alphabétiseurs. Le processus d'alphabétisation est effectué deux fois par an de février à juin et de juin à octobre. Au cours de la première phase, 12 559 personnes avaient été alphabétisées.