Cote d'Ivoire: Entreprenariat féminin - « Les Héroïnes » 2019 veulent devenir des actrices du changement

Près de 200 cadres à fort potentiel et entrepreneures ivoiriennes à l'occasion de la deuxième édition du forum « Les Héroïnes » qui se tient à Abidjan le 24 septembre.

Après une première édition 2018 qui a tenu ses promesses, le Groupe Jeune Afrique récidive cette année avec la deuxième édition du Forum « Les Héroïnes », qui se tient le 24 septembre à Abidjan. Pour réussir pleinement son pari, le Groupe de la rue d'Auteuil à Paris s'est mis en partenariat avec un acteur ivoirien de poids, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI). « Chaque année, le forum « Les Héroïnes » réunit plus de 200 femmes ivoiriennes, cadres à fort potentiel et entrepreneures, pour une journée de formation et d'inspiration. Témoignages de dirigeantes aux parcours exceptionnels, panels de discussion de haut niveau et ateliers de développement personnel et professionnel : le forum « Les Héroïnes » vise à former la génération des femmes leaderEs de demain en leur donnant les outils pour déployer leur plein potentiel dans leur carrière », rappelle Jeune Afrique dans un communiqué du 6 septembre.

Pour sa deuxième édition, le forum place le changement au cœur de son programme, indique le texte. « A l'heure où le digital transforme les manières d'opérer, que les opportunités de croissance se multiplient et que les méthodes de gestion classiques des entreprises deviennent désuètes, les cadres et entrepreneures ivoiriennes doivent acquérir les atouts nécessaires pour comprendre les défis du continent africain et innover dans leur vie professionnelle.

Participer au changement de son entreprise, transformer son leadership ou encore insuffler un élan positif dans son écosystème : des séances en groupes restreints et des prises de parole inspirantes permettront aux participantes d'identifier des leviers d'action concrets pour avoir un impact positif dans la société, leur entreprise, et au-delà. »

Parmi les personnalités de premier plan au cœur des échanges et des débats figure, selon l'organisateur: Ramata Bakayoko-Ly, Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire ; Jean Marie Ackah, Président de la CGECI ; Sarah Traboulsi, Fondatrice de Seedballs ; Mendi Dagri-Yacé, PDG de BatiDécor ; Youssouf Fadiga, DG de la BNI ; Brice Lodugnon, DG Abidjan d'ECP ; Paul Harrry Aithnard, DG d'Ecobank CI ; Freddy Tchala, DG de MTN CI ; Flora Coffi Sika, DG d'Olam CI ; Prisca Gilbert, cheffe du restaurant du Casino Barrière à l'hôtel Ivoire ; Manon Karamoko, PDG d'Unilever CI ; Aissatou Cissé, PDG de Pendis ; Marie Diongoye Konate, PDG de Protein Kissè Le (PKL) ou encore Christine Logbo-Kossi, Directrice exécutive de la chambre des mines.

La grande attraction du Forum 2019, c'est le Prix Sisley qui récompensera les 3 entrepreneuses ivoiriennes les plus innovantes. Un jury, composé de dirigeantes ivoiriennes et de représentants de Sisley, sera chargé de sélectionner 3 lauréates parmi les 10 meilleurs projets retenus selon les critères suivants : le degré d'innovation du projet, la viabilité financière du projet et le degré de viabilité de l'entreprise. Chaque lauréate recevra un prix financier pour soutenir le développement de son projet et être actrice du changement en Côte d'Ivoire, précise Jeune Afrique Media Group.