Sénégal: Défaillances à la CAN 2019, la DTN propose des solutions

Même si le Sénégal a atteint la finale de la CAN 2019, tout n'a pas été parfait. Ce n'est pas la direction technique national qui dira le contraire. Conscient du fait, elle a fait une évaluation technique à l'issue de laquelle elle a fait des propositions à la Fédération. Le contenu de ce rapport a été dévoilé par le journal Les Echocs.

En effet, la première proposition faite à la Fédération Sénégalaise est d'étoffer le staff technique par un sélectionneur adjoint. C'est ce qu'a écrit Mayacine Marr, le directeur technique national.

Après l'encadrement technique, Marr est revenu sur les aspects du jeu et le choix des joueurs. Pour lui il va falloir qu'Aliou Cissé fasse des sélections compte tenu du poste en manque. « Profiler et procéder de manière définitive au choix des joueurs selon leur poste de prédilection et éviter au maximum possible la polyvalence », a-t-il proposé.

Le constat est clair à la CAN 2019. Le Sénégal, malgré ses atouts offensifs, marque peu de buts. Le directeur s'est penché sur ce point faible des Lions. Alors, rechercher de vrais buteurs sera la réponse à ce problème. Il préconise également dans le jeu des combinaisons répétitives dans les 20 derniers mètres de l'adversaire.

« Insister et travailler les situations de jeu de couloir en utilisant les arrières latéraux. Travailler la qualité des centres et la finition. Tout comme les frappes de balles et surtout exploiter les coups de pied arrêtés », a conseillé Mayacine Marr à Aliou Cissé.

Des aspects à améliorer avant la CAN 2021. Après ce travail, le Sénégal pourrait devenir une équipe plus difficile à manœuvrer. Et sera plus que jamais un candidat sérieux au sacre final au Cameroun.