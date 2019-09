Sénégal: Jeu de chaises musicales chez Deloitte Sénégal avec l'arrivée aux commandes de Marc Alexandrenne qui remplace Ndèye Maguatte Pouye Diouf

Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique. Jusque là Gérante Associée chez Deloitte Sénégal, Ndeye Maguatte POUYE DIOUF quitte son fauteuil et migre désormais au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal comme Directeur du Développement du Secteur Privé.

Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, l'égérie sénégalaise de Deloitte qui a imposé ses marques est remplacée par Marc ALEXANDRENNE. Ce dernier en provenance du Congo Brazzaville prend les rênes de Deloitte Sénégal qu'il couvre cumulativement avec le Mali et la Mauritanie.

De formation scientifique (Licence/Maitrise de Mathématiques à l'Universite Paris 7), Marc est également diplômé de l'EDHEC et Spécialiste des activités de marché et des risques financiers, expert-comptable diplômé aux Etats Unis (Certified Public Accountant). Marc Alexandrenne bénéficie d'une large expérience transversale dans le domaine bancaire et financier, acquise dans le cadre des missions d'audit et de conseil.

A l'aise aussi bien dans les métiers de l'Audit que dans les missions de Conseil, Marc ALEXANDRENNE qui a travaillé auparavant à Société Générale Corporate and Investment Banking, à Deloitte France, Deloitte Gabon et à Deloitte Congo a pour missions: de réaliser l'expansion et la croissance de Deloitte Sénégal, en améliorant la qualité de services avec les partenaires internes et externes. Il a auparavant dirigé les activités bancaires du cluster Afrique de Deloitte France et assuré la direction du bureau du Congo avant de rejoindre Dakar.

Ndeye Maguatte POUYE DIOUF est Expert-comptable, titulaire de la Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières (MSTCF) de l'Université Paris IX Dauphine et du Diplôme d'Expert-Comptable français et inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables sénégalais (ONECCA). Une bonne recrue pour le ministre Amadou HOTT.

Toutefois, ce jeu de chaises musicales suscite beaucoup d'interrogations. Après le départ de la sénégalaise Ndeye Maguatte DIOUF POUYE à la tête de Deloitte Sénégal, le bureau Deloitte Abidjan également est nouvellement dirigé par un expatrié français, sous la barbe et le nez du béninois Marc Wabi.