Sénégal: L'opérateur de téléphonie Tigo lance une offre spéciale pour les fonctionnaires de l'Etat

Tigo est le 1er Opérateur de téléphonie mobile à lancer une offre spécialement dédiée aux Agents de l'Etat. «En effet, Tigo se veut le partenaire qui va accompagner les fonctionnaires sénégalais afin de leur apporter des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques, en leur permettant d'optimiser leurs coûts de communication.

A partir de ce samedi 7 septembre 2019, tout fonctionnaire sénégalais pourra se rendre dans l'une des 15 Agences Tigo pour découvrir et bénéficier de cette offre spéciale ! », informe l'opérateur dans un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Selon cet opérateur, en s'inscrivant à cette offre, ils peuvent profiter d'avantages exceptionnels comme la possibilité d'appeler en illimité tous les fonctionnaires également inscrits !

«Et ce n'est pas tout car Tigo comprend vos besoins et vous accompagne. Cette nouvelle offre est une révolution parce qu'elle apporte aux agents de l'Etat la possibilité de parler sans compter et à leur rythme. Elle leur donne aussi la latitude de communiquer vers les autres réseaux et leur offre des volumes de données importants afin qu'ils puissent se connecter à internet sans oublier l'inscription gratuite à Tigo Cash », précise-t-on.

Tigo est le second opérateur de Téléphonie mobile lancé en 1999 au Sénégal. Tigo, acteur incontournable du secteur des télécommunications, compte aujourd'hui plus de 4 millions de clients qui utilisent tous les jours ses services mobiles, internet et financiers.

Depuis le lancement de sa 3G+, Tigo Sénégal s'est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital lifestyle aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d'une part par les offres innovantes et accessibles que l'opérateur lance sur le marché, mais surtout s'inscrit dans une démarche d'entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du Sénégal.