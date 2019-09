Cote d'Ivoire: Amélioration de la qualité de vie des retraités / Hélène Diarra, Pdg du FIDRA - « A la retraite, il faut donner un sens à sa vie »

Le président directeur général du Fonds International pour le Développement de la Retraite Active (FIDRA), Hélène Diarra, a procédé, le jeudi 5 septembre 2019, au lancement de la sixième édition de la Journée de la Retraite Active (JRA 2019) qui sera célébrée le 26 septembre 2019, au palais de la culture dans la commune de Treichville ainsi que dans toutes les agences FIDRA de la province.

C'était au cours d'une conférence de presse qu'elle a conjointement animée avec Rodrigue Komlanvi Hukportie, président du comité d'organisation, à l'Immeuble CRRAE-UEMOA au Plateau. Elle a rappelé, à cette occasion, que ladite journée sera célébrée cette année autour du thème « Vie sociale, facteur déterminant pour une retraite épanouie » pour valoriser l'image des retraités, ces bâtisseurs de la nation ivoirienne.

Il s'agira, selon elle, "de montrer à l'opinion publique qu'à la retraite, il faut donner un sens à sa vie en se créant une nouvelle identité sociale". « A la retraite, la vie sociale prend tout son sens parce qu'il faut se reconstruire un rôle dans cette nouvelle étape de la vie où les codes sociaux ne sont plus les mêmes. Le FIDRA offre aux retraités et aux salariés des produits et services innovants afin de leur permettre de s'épanouir à travers une vie sociale » a expliqué Hélène Diarra.

Rappelant que le FIDRA a pour mission de « promouvoir une retraite active et contribuer à améliorer la qualité de vie des retraités et salariés à travers une offre de services financiers et non financiers innovants ».

Le PCO a lancé un appel à l'endroit des salariés, des personnes à la retraite et toutes les personnes soucieuses de travailler à une intégration sociale réussie des retraités à se joindre à la célébration de la Retraite Active en Côte d'Ivoire.

Journée au cours de laquelle ils auront droit à un panel autour du thème le mercredi 24 septembre à Cocody hôtel palm Club avant les festivités simultanées du jeudi 26 septembre 2019 à Abidjan au Palais de la Culture de Treichville dans les 6 agences de la capitale économique et dans les 16 agences du réseau du FIDRA en province.