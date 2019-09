Cote d'Ivoire: Gorodi (Guessabo) - Le Député Gozé Séplé à la population : « Seul le Pdci-Rda peut réconcilier et rassembler les Ivoiriens »

Nombreuses étaient les populations de Gorodi, village de la sous-préfecture de Guessabo, département de Zoukougbeu, dans la région du Haut-Sassandra, à sortir massivement, le dimanche 10 Août 2019, en vue de réserver un accueil chaleureux à la délégation conduite par l'honorable Gozé Séplé Bernard, Député de Zoukougbeu, par ailleurs 3e vice-président du conseil régional du Haut-Sassandra.

A travers cette forte mobilisation, elles exprimaient leur reconnaissance infinie au professeur Alphonse Djédjé Mady, président du conseil régional du Haut-Sassandra et au 3e vice-président, l'honorable Gozé Séplé Bernard, pour avoir nommé leur fils, le médecin Roudé Kevin, comme vice-président de la CESE au sein de ladite Institution.

A cet effet, plusieurs discours de remerciements ont été prononcés, dont ceux de Sery Tapé Digbeu, président du comité d'organisation et de Roudé Kevin. Ensuite, ce fut le tour du Député Gozé Séplé, pour dire merci à tous les chefs de village avec à leur tête Gogoua Philipe, chef central du département de Zoukougbeu, pour cet accueil chaleureux.

Selon lui, dans la vie, il est important d'encourager ceux qui font des efforts et ils sont à la recherche des oiseaux rares qui vont assurer leur relève demain. Ce qui explique la nomination du médecin Kevin Roudé comme vice-président du CESE. L'hôte des populations de Gorodi a indiqué ceci : « Le Pdci Rda veut la cohésion sociale, la paix et une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère. Et seul le Pdci-Rda est capable de cela, fort de son expérience et de son passé. C'est pourquoi, j'invite donc la population à soutenir le président Bédié et le Pdci dans ce combat, à soutenir la plateforme. »

Puis le Député du département de Zoukougbeu de préciser : « Il faut que des gens comprennent que notre seul adversaire désormais est le Rhdp. Le Fpi et le Pdci doivent se mettre ensemble pour récupérer notre pays qui se perd. Nous sommes désormais des alliés, nous ne sommes plus des adversaires. Nous sommes des partenaires pour que la Côte d'Ivoire renaisse. Et pour une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère, il faut un Pdci-Rda-Fpi unis autour de nos illustres leaders. »

Le Député Gozé Séplé a lancé un message fort aux militants du Fpi et du Pdci en ces termes : « Que les militants du Pdci qui critiquent ceux du Fpi arrêtent cela. C'est dépassé. Le Pdci ne doit plus jamais critiquer le Fpi. Ceux du Fpi qui critiquent aussi le Pdci, qu'ils arrêtent cela également. C'est dépassé. L'adversaire du Fpi et du Pdci, c'est le Rhdp désormais. C'est pourquoi, pour l'arrivée de Mme Gbagbo à Zoukougbeu, les frères et sœurs du Fpi, c'est-à-dire la Fédération du Fpi de Zoukougbeu, sont venus me voir avec le fédéral pour dire de se mettre ensemble pour réserver un accueilli triomphal à la délégation. Le Pdci a donné son accord. Le Pdci et le Fpi doivent faire la paix. Cet appel, il s'agit de retrouver cette Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny pour que nous fassions l'unité, le rassemblement pour le bonheur de nos enfants, de tout Ivoirien, pour le bonheur de tous ceux qui vivent sur la terre ivoirienne. » Il a fait de nombreux dons à tous ceux qui ont effectué le déplacement.