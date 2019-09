Maroc: L'armateur CMA-CGM renforce son service Morocco Shuttle avec une nouvelle escale à Dakhla

L'armateur CMA CGM, leader mondial du transport maritime et de la logistique, renforcera bientôt son service Morocco Shuttle avec la programmation d'une nouvelle escale au port de Dakhla et l'entrée en service du CMA CGM Agadir, le troisième navire du groupe battant pavillon marocain.

Ainsi, CMA CGM devient le premier transporteur maritime à faire escale dans ce port stratégique du Sud du Maroc offrant de nouvelles opportunités à ses clients dans le Sud du Maroc, indique un communiqué du groupe.

Le renforcement de cette desserte, dont l'escale inaugurale est prévue le 12 septembre, permettra notamment de servir les exportations des produits de la mer et de faciliter les importations directes sur la région, note le communiqué, soulignant que les clients du groupe bénéficieront d'un service "rapide et compétitif" vers le reste du Maroc et, à travers les ports de Tanger-Med et d'Algesiras et d'un accès au réseau mondial de 420 ports où fait escale le groupe CMA CGM, rapporte la MAP.

Morocco Shuttle bénéficiera également de l'entrée en service du CMA CGM Agadir, troisième navire de la flotte battant pavillon marocain qui peut transporter 1.120 conteneurs EVP (équivalent vingt pieds), après celui du CMA CGM Tanger, qui a été inauguré le 28 novembre dernier par le président directeur général du Groupe CMA CGM, Rodolphe Saadé, ajoute la même source.

En faisant à nouveau le choix d'immatriculer un navire au Maroc, CMA CGM confirme son ancrage au Maroc et sa volonté d'en promouvoir le savoir-faire maritime, fait savoir la même source.

Carrefour des échanges entre l'Europe, l'Afrique et le bassin méditerranéen, le Maroc revêt un caractère stratégique pour le Groupe CMA CGM. Celui-ci y emploie 1.600 personnes et réalise plus de 1.000 escales par an, avec 25 services maritimes permettant de desservir le monde entier, dont plus de 80 ports en direct.