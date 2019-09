Madagascar: Prévision météorologique - Une forte houle sur les côtes Sud

En marge de tout ce qui va se passer à Antananarivo pendant ce week-end, c'est une autre nouvelle qui devrait aussi arriver aux oreilles des navigateurs et de la population des côtes Sud de la Grande Île. Un nouvel épisode de forte vague de trois à quatre mètres est prévu entre Morombe et Vangaindrano du vendredi 06 septembre à 12 heures au dimanche 08 septembre à minuit.

Ainsi, il est fortement déconseillé de sortir en mer pendant ce week-end selon les recommandations du service de météorologie et du ministère des Transports et de la météorologie. Même chose en ce qui concerne l'ensemble des Côtes Est puisque les résidus des vagues (trois mètres) pourraient toucher ces régions durant la journée du 09 septembre. La vigilance est donc de mise pour la partie Sud et Est en raison de cette forte houle.

Pour ce qui est du temps à Antananarivo pour aujourd'hui et dimanche, le temps sera nuageux et le vent sera très présent. La température minimale est de 11°C et la maximale de 22°C. Pour ceux qui envisagent de se rendre à Soamandrakizay, il vaut donc mieux se munir de vêtements chauds pour la soirée et prévoir quand même quelques accessoires qui permettent de se protéger du vent. Enfin, à ne pas oublier les conseils du ministère de la Santé concernant la messe de ce dimanche, bouteille d'eau et quelques friandises sont les alliés indispensables pour tenir bon au milieu de la foule.