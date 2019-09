Madagascar: Airtel Madagascar - Soutien au Centre Akamasoa du Père Pedro

Le DG d'Airtel Madagascar Eddy Kapuko remettant un T-shirt à un enfant de centre Akamasoa.

Une fois de plus, Airtel Madagascar fait preuve de générosité à l'endroit des plus démunis

Airtel Madagascar continue les actions sociales. Cette fois-ci, ce sont les pensionnaires du centre Akamasoa du Père Pedro qui ont bénéficié de la largesse du troisième opérateur mobile mondial. Et ce, à travers la dotation de 10.000 T-shirts que les enfants d'Akamasoa vont arborer à l'occasion du 30e anniversaire du centre.

Réjouissant. Un moment de convivialité exclusif et réjouissant, teinté comme toujours d'une grande générosité de la part d'Airtel Madagascar. C'est ainsi que se décrit la visite du 3e opérateur mobile mondial au Centre Akamasoa à Mangarivotra dans la journée d'avant-hier. Porté comme toujours par cet esprit jovial et solidaire qui l'anime, le réseau des smartphones a tenu à saluer la dévotion, mais surtout la bienveillance exceptionnelle dont fait preuve l'illustre Père Pedro Opeka à l'égard des bénéficiaires du centre depuis une bonne trentaine d'années maintenant.

500.000 personnes. Airtel Madagascar a ainsi mis un point d'honneur à apporter de la joie auprès des jeunes élèves résidents au Centre Akamasoa. Tout sourire, ils ont été ravis de recevoir de la part d'Airtel, des cadeaux qui illustrent comme toujours son dynamisme pour réjouir une population de tous âges et de tous horizons.

Pour l'occasion, le Père Pedro a été plus que fier de recevoir la délégation du Réseau des smartphones, qui a procédé au don de 10.000 T-shirts aux enfants du centre, en prévision de la célébration du 30e anniversaire du centre Akamasoa. On rappelle que depuis la création d'Akamasoa en 1989, le Père Pedro est venu en aide à près de 500.000 personnes, 3.000 maisons y ont été construites et environ 25.000 personnes y sont logées.

Tout cela, afin de rendre aux personnes vulnérables, une vie humaine digne, en leur accordant ainsi un toit, un travail, mais surtout une éducation ; des principes que partage Airtel pour qui le respect d'autrui et la solidarité sont des valeurs qui importent grandement. « On est plus que fier d'être un véritable support pour le Centre Akamasoa et on salue cette œuvre extraordinaire du Père Pedro pour venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, notamment les jeunes qui pour nous, constituent l'avenir du pays et dont nous privilégierons ensemble l'épanouissement » souligne Eddy Kapuku, Directeur Général d'Airtel Madagascar.