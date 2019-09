Madagascar: Caméras de surveillance - Affectation dans les zones rouges après la visite du Pape

Le Premier ministre Ntsay Christian a effectué une descente au bureau de l'OTME à Andafiavaratra hier.

Satisfecit du Premier ministre Ntsay Christian par rapport aux mesures de sécurité prises dans le cadre de la visite du Pape François. Hier, le locataire de Mahazoarivo a effectué une descente au bureau de l'Office des Transmissions Militaires de l'Etat (OTME) à Andafiavaratra, pour constater de visu les matériels de surveillance utilisés par les Forces armées pour assurer la sécurité du Souverain Pontife, mais aussi pour donner les dernières consignes aux responsables de la sécurité.

Au total, 150 caméras ont été installées dans tous les trajets de la délégation papale, mais aussi à Soamandrakizay où aura lieu demain la grande messe. Le Chef du gouvernement a tenu à rassurer les fidèles catholiques. « La sécurité sera maitrisée complètement et les quatre jours de visite du Pape François se dérouleront dans le calme et sans incident », a-t-il annoncé. Et de souligner au passage la bonne coordination entre les différentes entités des Forces de l'ordre qui assurent le maintien de l'ordre et de la sécurité dans le cadre de cet évènement.

Fort dispositif de sécurité. En tout cas, Antananarivo et ses environs ont connu une journée très calme pour le premier jour de la visite du Pape François. Les embouteillages qui ont caractérisé le quotidien des tananariviens ces derniers temps à cause des travaux de réhabilitation des routes de la capitale ont disparu. En outre, un fort dispositif de sécurité a été installé et des milliers d'éléments des Forces de l'ordre ont été mobilisés tout au long de la route reliant l'aéroport d'Ivato à la Nonciature à Ivandry, en passant par Tsaramasay.

Durant son passage à l'OTME, le Premier ministre Ntsay Christian a annoncé qu'après la visite du Pape, ces caméras de surveillance seront affectées dans les quartiers de la capitale connus comme des zones rouges en matière d'insécurité. En tout cas, les tananariviens espèrent que ce climat de calme et ces mesures de sécurité drastiques seront maintenus après le passage du Souverain Pontife.