Seychelles: Nouvelles catégories introduites pour le Seychelles ARTs Award 2019 au mois de novembre

Cinq nouvelles catégories ont été introduites pour le Seychelles Arts Award qui se déroulera au mois de novembre.

Les artisans, graphistes, directeur artistique et le prix local et international - reconnaissant un Seychellois et un étranger - sont les nouveaux prix dans les 19 catégories.

Tenus tous les deux ans, le Arts Award n'est pas un concours mais plus une reconnaissance, une appréciation afin de récompenser la contribution et le dévouement des artistes locaux au développement des arts dans la nation insulaire.

Selon le consultant artistique John Pool, président du comité de sélection des prix, qui coordonnera également l'événement, les nouvelles catégories sont importantes.

«Par exemple, le prix des artisans met l'accent sur les produits fabriqués aux Seychelles et sur les artisans traditionnels des îles. En ce qui concerne l'international, il s'agit d'un étranger ou d'une institution qui a contribué de manière significative au développement de notre art et de notre culture. »

La dernière remise des prix de 2017 comptait 14 catégories. «Cette année, les 19 catégories seront divisées en trois sections. Le premier groupe composé de 12 prix est un prix concurrentiel ouvert selon les critères établis pour le jugement. Le deuxième groupe composé de cinq catégories sera composé de membres du jury », a récemment expliqué M. Pool lors du lancement de l'événement.

M. Pool ajoute que la troisième section est ouverte aux personnes qui ne sont pas des artistes. «Le troisième groupe est également une section choisie par un jury, mais il rendra hommage à ceux qui ont contribué au développement des arts et de la culture et qui ne sont pas nécessairement des artistes eux-mêmes», a déclaré le consultant.

Photo : Le Arts Award reconnait, apprécie et récompense la contribution et le dévouement des artistes locaux au développement des arts.

Le Arts Award est ouvert à tous les artistes seychellois. Les formulaires d'inscription et d'autres informations sont disponibles au bureau du conseil et sur le site Web. Le Prix national des arts est organisé par le Conseil national des arts. Jimmy Savy, le directeur général du conseil, a déclaré que "même si la décision est initiée par le conseil, le comité de sélection reste indépendant". Jessie Freminot est membre du comité de sélection de cette année et a reçu un prix il y a deux ans. Mme. Freminot a remercié la distinction qui avait eu lieu en 2017 après 11 ans de non organisation.

«J'ai remporté le prix du jury pour la tradition et c'était le point culminant de 42 années de promotion et de mise en pratique active de la riche culture des Seychelles», a déclaré Mme. Freminot, qui a ajouté: «Les Seychellois doivent rester déterminés et continuer à garder notre culture en vie à travers les arts."

La récompense devrait avoir lieu tous les deux ans aux Seychelles - 115 îles dans l'ouest de l'océan Indien.

Le président du Conseil national des arts, Gabriel Essack, a déclaré que l'événement était très important pour le développement des arts aux Seychelles, «alors que nous établissons de nouvelles normes, permettant aux gestionnaires d'art d'améliorer constamment leur programme».

"Le prix envoie un message d'appréciation très fort à tous les créateurs seychellois qui ont diverti, éduqué, romancé, célébré, hypnotisé, sérénadé et séduit les Seychellois en tant que nation", a déclaré M. Essack.

M. Essack a ajouté que, par leurs œuvres, "nos artistes ont également touché la vie des étrangers traversant nos îles et même les plus éloignés de nos côtes".

Cette année, le prix des arts aura lieu le 23 novembre au Centre de conférences international de la capitale, Victoria.