Sénégal: Reconnu coupable des faits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie - Abdoul Mbaye parle de «vengeance» et de «recherche d'ineligibilite creatrices de jurisprudence»

Reconnu coupable d'usage de faux et tentative d'escroquerie par le juge de la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Dakar, le mardi 6 août dernier, dans l'affaire l'opposant à son ex-épouse Aminata Diack, l'ancien Premier ministre ne digère toujours pas le verdict. Dans une note parvenue à la rédaction, Abdoul Mbaye parle de «vengeance et recherche d'inéligibilité créatrices de jurisprudence», non sans citer 2 points qui font évoluer la jurisprudence.

Décidemment, l'ancien Premier ministre (Pm) Abdoul Mbaye garde toujours au travers de la gorge le verdict prononcé à son encontre par le juge de la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Dakar, le mardi 6 août dernier. En effet, reconnu coupable des faits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie dans l'affaire l'opposant à son ex-épouse Aminata Diack, Abdoul Mbaye semble ruminer encore sa colère. Dans un communiqué parvenu à la rédaction hier, vendredi 6 septembre, et intitulé «Vengeance et recherche d'inéligibilité créatrices de jurisprudence», le président du parti l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) estime que l'arrêt n°355 du 6 juin 2019 de la Chambre correctionnelle n°2 de la Cour d'appel de Dakar «fait évoluer la jurisprudence sur au moins deux points majeurs».

A son avis, le premier point porte sur la définition du faux.

S'expliquant, il dira «qu'une décision de justice non retrouvée est considérée comme un faux dès lors qu'elle ne peut être produite par les parties concernées par ladite décision». Cela, en dépit de certains faits, dont il fait cas dans le communiqué. Il s'agit, selon lui, du fait que «la requête conjointe l'ayant provoquée concernant les parties ait été confirmée par les parties concernées», ou encore que «son numéro, sa date et son objet soient retrouvés dans un répertoire des ordonnances tenu par le greffe, en marge d'une page de registre des mariages et d'une page de livret de famille concernant les parties». Il citera aussi le fait que «son existence ait été attestée par l'ancien greffier en chef au moment des faits, agent assermenté reconnaissant son écriture manuscrite portée sur le répertoire des ordonnances», sans oublier aussi que «son application par les parties et des notaires auxquels les documents portant mention de cette ordonnance ont été présentés».

Le président de l'Act trouve aussi qu'il existe une jurisprudence «sur la tentative d'escroquerie». Pour étayer son propos, il estime que «la tentative d'escroquerie s'étend désormais aux avoirs et biens dont le prévenu est propriétaire mais qui pourraient dans un futur proche ou lointain devenir propriété d'un tiers».

Poursuivant, il considère que «la tentative d'escroquerie s'étend à des avoirs et biens n'appartenant pas encore à la victime, mais qui pourraient par une décision de justice future (donc non encore prise) entrer dans son patrimoine sans que l'identification précise desdits avoirs et biens ne soit nécessaire». Pour autant, l'ancien Pm de Macky Sall dit poursuivre son combat pour la vérité, le respect de ses droits et pour une justice dans ce pays.