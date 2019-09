Cote d'Ivoire: coopération dans la lutte contre le travail des enfants - Dominique Ouattara échange avec le président de la fondation mondiale du cacao

Des échanges fructueux. En Côte d'Ivoire dans le cadre d'un atelier organisé conjointement par le Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants, la Fondation Mondiale du Cacao et la Fondation ICI, le président de la WCF, M. Richard Scobey, a rencontré, jeudi 5 septembre 2019 à la résidence présidentielle, la Première Dame pour la féliciter d'une part pour son leadership dans le cadre de la lutte contre le Travail des Enfants.

Et d'autre part, pour l'élaboration d'un nouveau Plan d'Action National (PAN) pour l'éradication du phénomène. Durant plus d'une heure, la présidente du CNS a échangé avec son invité, accompagné de M. Tim Mc Coy (représentant de la WCF en Côte d'Ivoire) sur le nouveau Plan d'action national 2019-2021, mais aussi, sur les activités menées par le Gouvernement dans sa mise en œuvre.

Enfin, Madame Dominique Ouattara et son invité ont discuté de l'implication de l'industrie du cacao et du chocolat dans la mise en œuvre des éléments du PAN 2019-2021 de la lutte contre le travail des enfants. Notons que M. Richard Scobey, Président de la Fondation Mondiale du Cacao (WCF) est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un atelier de définition des rôles et responsabilités des parties prenantes dans la mise en œuvre du Plan d'Action National 2019-2021 de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des enfants dans les zones cacaoyères et de discussion sur un nouveau modèle de partenariat à l'horizon 2025. Cet atelier se déroule les 05 et 06 septembre 2019 à Heden Golf Hôtel d'Abidjan.