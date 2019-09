Angola: Le Président de la République adresse des condoléances à son homologue zimbabwéen

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a considéré vendredi qu'avec la mort de Robert Mugabe, père de l'indépendance du Zimbabwe, l'Afrique a perdu "un grand fils qui a conduit avec courage et héroïsme la lutte pour liberté et la récupération de la souveraineté nationale ".

Cette considération est exprimée dans le message de condoléances adressé au Chef de l'Etat du Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, à la suite du décès, vendredi, à Singapour, de l'ancien président de ce pays d'Afrique australe, 95 ans, des suites d'une maladie.

Dans la note parvenue à l'Angop, l'homme d'État angolais indique que c'était avec une profonde tristesse qu'il avait appris la disparition physique de l'ancien président de la République du Zimbabwe. "C'est la perte d'un homme politique éloquent et courageux qui a consacré une grande partie de sa vie à la noble cause du progrès et du développement du Zimbabwe et de l'Afrique », , lit-on dans le document.

En son propre nom, de l'Exécutif et du peuple angolais, le Président João Lourenço présente dans le message ses plus sincères condoléances au Président et peuple zimbabwéens pour le décès de "l'un de ses enfants les plus illustres et d'un grand symbole de l'histoire contemporaine du Zimbabwe ". João Lourenço est étendu ses condoléances à la famille endeuillée et exprimé sa solidarité avec la nation zimbabwéenne.