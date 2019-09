Ile Maurice: Solidarité - Des volontaires sauvent un couple d'une voiture en feu à Pailles

Ce couple aurait pu y laisser la vie si ce n'était l'initiative de ces jeunes venus lui porter secours lorsque sa voiture a pris feu, à quelques mètres de son domicile. L'incident s'est produit sur l'autoroute de Pailles, vers 18 h 30, dimanche dernier. Trois cousins, Kevin et Arvin Ramphul et Abhishek Pokhun, âgés de 27, 30 et 28 ans, rentrent chez eux à La Flora et Grand-Bois respectivement, après avoir passé la journée de la Maiden Cup au Champ-de-Mars. Ils aperçoivent à la hauteur de Pailles une voiture garée dont le moteur commençait à prendre feu.

Les trois jeunes garent leur véhicule et courent vers la voiture en feu. «Un couple se trouvait à bord. Les deux ne savaient pas que leur voiture avait pris feu. On les a informés. Mais, pris de panique, ils sont restés à l'intérieur», relate Arvin Ramphul, qui est employé à son propre compte. Il prend l'extincteur de sa voiture et tente de maîtriser l'incendie. En un rien de temps, plusieurs automobilistes viennent lui emboîter le pas. «Munies de leur extincteur, au moins une cinquantaine de personnes sont venues porter secours à ce couple.»

Un autre automobiliste, Ajmeer Ramjean qui se dirigeait vers Port-Louis, confirme ses dires et ajoute qu'une personne se tenait tout près du grillage qui sépare les deux voies en direction du Nord et du Sud. «Il attrapait les extincteurs que lui donnaient des automobilistes se rendant vers la capitale et les envoyait vers ceux qui tentaient de maîtriser l'incendie. J'ai aussi remis mon extincteur avant de continuer ma route. À ce moment-là, personne ne pensait aux risques d'être pris en contravention.»

Plus tard, en descendant vers Pailles, Ajmeer Ramjean dit avoir trouvé une bonne cinquantaine de bouchons d'extincteurs dans les drains après que les sapeurs-pompiers ont nettoyé la route. «C'est bien la première fois que j'ai vu un tel acte de solidarité», confie ce volontaire de 30 ans.