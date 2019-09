Afrique: Pourquoi le prochain Maire de Paris sera un Arabe

Issu de la diversité, originaire d'Egypte, énarque, Jean MESSIHA sera sans doute candidat à la mairie de Paris. Le président de EUVOXES, think tank libéral fédéraliste européen, Christian PERSON, explique pourquoi il pense que Jean MESSIHA sera le prochain maire de Paris.

Présent presque chaque jour sur les plateaux de télévision, Jean MESSIHA est la personnalité politique qui monte. Immigré, amoureux de la France, il clame partout et en toutes circonstances, sa loyauté et son attachement à son pays d'adoption.

Biographie :

Jean Messiha, né Hossam Messiha en 1970 au Caire, est un haut fonctionnaire et un homme politique français. Adhérent du Front national à partir de 2016, il est délégué national pour les études et argumentaires depuis 2018 et membre du bureau national du parti, renommé Rassemblement national.

Son combat contre l'idéologie victimaire, ferment de dislocation de la nation française. Il défend, plus que ses opposants, le droit des français de toutes origines à devenir des Français comme les autres.

Jean MESSIHA, Maire de Paris ?

La Mairie de Paris, capitale d'un espace francophone de 500 Millions de personnes, le lieu de plus symbolique pour un homme politique enraciné dans l'espace méditerranéen ? Parlant et lisant couramment l'arabe littéraire, né en Egypte au Caire, dans une famille copte, chrétien et arabe, énarque, souverainiste, mais issu de la diversité et homme de culture, il aurait pu être de gauche si la gauche avait été fidèle à ses promesses de culture et de respect des différences.

Christian PERSON : « Jean MESSIHA s'affirme peu à peu comme la référence dans un débat politique désormais très pauvre, où les opposés se radicalisent dans des postures idéologiques figées : « progressistes » contre « Populistes« , selon le voeu d'Emmanuel MACRON. Jean MESSIHA, par ses origines et sa formation, est à même d'incarner les contradictions, mais aussi les points de convergence entre la France chrétienne , le monde arabe et je monde juif. Tous les Parisiens peuvent s'identifier à lui et se reconnaître dans son discours à la fois ferme et apaisant. C'est un homme de synthèse, d'ordre et d'apaisement »