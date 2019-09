Guinée: L'Alliance nationale patriotique appelle à la dissolution du parlement et la CENI

Au cours d'une conférence qu'elle a animée ce 5 septembre 2019 à la maison de la presse de Guinée, l'Alliance nationale patriotique(ANP) à la maison commune des journalistes de Guinée.

"Avec son habit de 'président démocratiquement élu', le nouveau chef de l'État, Alpha Condé était très attendu sur les questions brûlantes des régimes antérieurs : corruption, népotisme, unité du pays, respect des droits humains, impunité etc. Le miracle attendu n'a pas eu lieu. Bien au contraire, aux anciennes tares du système qu'il a repris à son compte et qu'il a dangereusement aggravé. Sous le règne du RPG et de son chef Alpha Condé, la Guinée n'a jamais été autant pillée, détruite et dépendante en tout, à cause de l'interférence des puissances étrangères et des mafias de toutes sortes. Considérant le dangereux vide institutionnel dans lequel l'actuel chef de l'État a installé notre pays et pour sortir définitivement de ce système criminel, anti-démocratique et corrompu, nous exigeons, à effet immédiat: La dissolution de l'Assemblée nationale qui n'a plus le mandat du peuple ; La dissolution de la CENI bras du pouvoir changé d'organiser des élections qui ne sont ni libres, ni honnêtes, ni transparentes; L'interdiction immédiate de tout nouveau contrat minier et de pêche ; La convocation d'une conférence nationale (Vérité-Justice-Réconciliation)", demande cette Alliance pour le salut de la Guinée.

L'ANP est composée du Syndicat, Forum Civil Guinéen, CNOSC- DDG, UFD, Personnalités indépendantes.

