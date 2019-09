Algérie: Destruction d'une bombe de confection artisanale et une casemate à Skikda

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire ont ,vendredi, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Skikda, une (01) bombe de confection artisanale et une casemate pour terroristes contenant divers objets, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Skikda/5e RM, le 06 septembre 2019, une (01) bombe de confection artisanale et une casemate pour terroristes contenant divers objets", précise le communiqué.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "des détachements de l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset/6e RM, (35) individus, et saisi (02) véhicules tout-terrain, (02) groupes électrogènes, (05) machines de concassage de pierres, (03) sacs de mélange de pierres et d'or brut, (52) grammes d'or, (15) téléphones portables, tandis que d'autres détachements combinés, ont saisi à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar /6eRM, (3.75) tonnes de denrées alimentaires, (2000) litres de carburant et un (01) véhicule", ajoute la même source.

D'autre part, "un détachement de l'ANP, a arrêté à Djanet/4e RM, (37) individus, à bord de (07) véhicules chargés de pierres, tandis que des détachements de l'Armée Nationale Populaire et des éléments de la

Gendarmerie Nationale, ont arrêté, lors de diverses opérations à Laghouat, Hassi Massoud/4e RM, Constantine, Tébessa et Batna/5e RM, (05) personnes, et saisi un (01) drone avec ses accessoires, (1200) comprimés psychotropes, un (01) fusil de chasse, une quantité de munition, une (01) paire de jumelles, un téléphone satellitaire et (06) téléphones portables".

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'Armée Nationale Populaire et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté (15) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tiaret et Nâama/2e RM, Tindouf/3e RM et El-Taref/5e RM, conclut le communiqué.