Ile Maurice: Visite papale - La famille Low ouvre une nouvelle fois les portes de sa maison

Cela fait 25 ans que Bernard Low et sa femme, Françoise, ouvrent leurs portes aux prêtres à chaque fois qu'il y a une célébration à Marie Reine de la Paix. Ces deux restaurateurs qui opèrent à L'esplanade du Pouce Food Court dans la capitale transforment en sacristie leur maison, qui, se trouvant à la rue Mère Barthelemy, est «bien située».

Pour Françoise Low, leur motivation vient «d'un amour profond pour l'Église». Non seulement sont-ils des fidèles qui fréquentent la cathédrale Saint-Louis souvent mais de plus, Bernard Low était le chef de chorale pendant 20 ans. Et le couple était très proche de feu père Henri Souchon.

Alors, cela se passe comment ? Françoise Low raconte que les prêtres quittent leurs vêtements la veille et débarquent chez la famille une heure avant la messe. Une atmosphère «joyeuse» et «gaie» règne, surtout parce que c'est aussi une occasion pour les prêtres, qui viennent de chaque coin de Maurice, de se rencontrer et de prendre des nouvelles de chacun, mais aussi de la famille Low. C'est la même chose après la messe. Les prêtres peuvent profiter d'un rafraîchissement et de la grande cour de la famille Low, de même que des sanitaires qu'elle a construits à leur disposition.

Françoise Low nous montre, dans la foulée, plusieurs photos de leur famille avec des prêtres et même avec les cardinaux Margéot et Piat. «Chez nous, tout le monde est vraiment à l'aise», se réjouit-elle.

La grande question : le pape gratifiera-t-il la famille Low d'une visite ? Malheureusement, non. «Le service de sécurité papale a trouvé que notre maison est trop proche de celles des voisins. Que pouvons-nous faire ? C'est Port-Louis», réagit Bernard Low.

Toutefois, la famille est heureuse d'accueillir 25-30 hôtesses chez elle vers 7 heures, lundi. Comme nous dit Bernard Low : «Le Saint-Père est connu de par le monde. Même s'il ne vient pas chez nous, une ferveur extraordinaire règne dans le quartier et dans toute l'île. Nous ne savons pas quand nous aurons une nouvelle occasion de l'accueillir.» Donc, autant en profiter.