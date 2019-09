Cote d'Ivoire: Audiovisuel - A+ IVOIRE renforce sa grille de programmes

Lancé le 15 janvier 2019, A+ Ivoire, la chaîne de divertissement du groupe Canal+ fait son petit bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire au grand bonheur des téléspectateurs.

Elle vient de lancer une nouvelle grille de programmes avec l'arrivée de nouvelles émissions et séries inédites co-produite par la chaîne, en collaborations avec des producteurs Ivoiriens. La présentation officielle de cette nouvelle grille a eu lieu, le jeudi 6 septembre 2019, à Abidjan-Cocody.

Cette nouvelle grille propose pour ce mois de septembre quelques émissions qui sont désormais encrées dans le quotidien des Ivoiriens. « On se dit les Gbè », le Talk-show quotidien de Brice Guigré, qui signe son retour, de même que « Défends tes 50 000 F » de l'artiste comédien Adama Dahico, ainsi que l'émission d'humour « Deco News » de Decothey , chaque weekend.

Au niveau des séries, on aura « Ma grande famille » d'Akissi Delta, qui est se poursuit et « Dabalis de chez nous » pour les friands de cuisine.

Mais en plus de ces recettes traditionnelles, on aura des nouveautés. « Label'Ivoire » (une sorte d'incursion dans la culture ivoirienne) présentée par l'animatrice Yann Bahou et « Viens Je t'emmène » qui sera porté par une personnalité qui fait une sorte de capsule sur une région de la Côte d'Ivoire et « les coups de la vie », une série adaptée des nouvelles à succès d'Anzata Ouattara produite par Franck Vléhi.

Ce film raconte les moments de vie souvent douleureux, parfois surprenants. C'est un récital d'histoires authentiques et particulières vécues par des personnages qui racontent leurs mésaventures, des épreuves qui ont bouleversé leur existence et la manière dont ils ont réussi à s'en sortir. C'est une série faites de déception amoureuse, perte d'un être cher, déchirure et trahison.

« Plus qu'une simple émission de divertissement A+ Ivoire a pour ambition de proposer aux téléspectateurs ivoiriens, des programmes inédits de proximité, originaux, novateurs et éducatifs qui contribuent à promouvoir les valeurs et la culture ivoirienne », affirme Damiano Malchiodi, directeur général de la chaîne

En ce moment de rentrée des classes en Côte d'Ivoire, on peut le dire A+ Ivoire fait sa rentrée, à sa manière.