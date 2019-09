Congo-Brazzaville: Prix Sarraounia de la fiction jeune adulte - Les inscriptions se poursuivent

Auteurs et illustrateurs africains basés en Afrique participent, depuis le 30 juin dernier, à un concours littéraire dénommé « Prix Sarraounia de la fiction jeune adulte ». La clôture interviendra le 30 septembre.

Le concours est organisé par la filière Arts et culture de l'Université Abdou- Moumouni du Niger, en partenariat avec la maison d'édition Amalion au Sénégal. Ce prix permet de contribuer à accroître l'offre de lecture pour les jeunes adultes africains et à promouvoir une littérature qui aide à mieux comprendre le monde des adolescents africains.

La participation est gratuite et se fait sur le site www.sarraounia.com. Celle-ci est ouverte à toute personne physique majeure ou mineure ayant la nationalité d'un pays africain, résidant dans le continent, et qui a écrit une œuvre de fiction, illustrée ou non-illustrée, en langues anglaise, française, ou haoussa. Toute œuvre déjà publiée sur un support numérique ou papier ayant fait l'objet d'un contrat d'auteur ne pourra être acceptée. Le candidat participe une seule fois, la collaboration entre deux écrivains ou entre un écrivain et un illustrateur sera considérée comme une seule candidature.

Les règles, conditions et modalités de participation sont disponibles sur le site www.sarraounia.com. Pour y participer, le ou la candidat(e) doit remplir le formulaire en ligne sur le site www.sarraounia.com.

La cérémonie de remise de prix aura lieu en avril 2020 à Niamey, au Niger. Le ou la lauréat(e) recevra la somme de mille euros et le manuscrit gagnant sera publié et diffusé par Amalion ainsi que ses partenaires à partir de mai 2020. Le voyage et le séjour du récipiendaire seront pris en charge par le Prix Sarraounia de la fiction jeune adulte.

Ce projet est financé par Culture at work africa et cofinancé par l'Union européenne. Il se tient tous les deux ans et récompense les auteurs et illustrateurs africains basés en Afrique qui auront produit les meilleurs manuscrits et ouvrages de fiction inédits destinés aux jeunes adultes.