Congo-Brazzaville: Personnes vivant avec handicap - La ministre de tutelle jette les bases de sa mission

Irène Essambo Diata travaille déjà avec les différents leaders des associations qui ont pignon sur rue, en vue de se lancer dans l'accomplissement de la tâche que le gouvernement lui a confiée.

Après l'investiture du gouvernement, la ministre chargée des personnes vivant avec handicap et les vulnérables a de nouveau reçu, le 7 septembre, dans son bureau, le président de la Fondation Mwimba-Texas (FMT) et président de la Fédération des associations des albinos du pays, Alphonse Mwimba Texas.

Irène Essambo Diata a voulu écouter son hôte, dans le cadre de la mise en place des atouts pouvant lui permettre de remplir sa mission pour répondre positivement aux attentes des personnes vivant avec handicap (PVH) parmi lesquelles les albinos, les handicapés moteurs, les sourds et les muets, les aveugles, etc., et les vulnérables, notamment en améliorant leurs conditions de vie.

Pour gagner ce pari, la ministre a décidé de travailler en étroite collaboration avec les leaders des associations de cette catégorie de personnes.

Se rendre disponibles pour leurs semblables

De son côté, le président de la FMT a salué cette disponibilité de la ministre, convaincu que la création de ce ministère et l'implication personnelle de son animatrice rencontrent son souci de se mettre à la disposition de ses semblables pour leur bien-être à tous. « En tant que maman, elle a ce souci de voir les conditions des PVH et d'autres vulnérables s'améliorer. Le travail qu'elle a fait avant l'investiture du gouvernement et qu'elle continue de faire actuellement, c'est de mettre en place des bases pour se lancer dans ce chemin qui permettra de vaincre le pari fixé », a expliqué Alphonse Mwimba Texas, dont l'association a déjà une éxpérience de 22 ans dans l'encadrement des albinos, la lutte pour leurs droits et leur bien-être.

« J'appelle tous les amis et frères, leaders des associations des PVH, à regarder dans la même direction et à soutenir notre ministre dans cette tâche en vue d'atteindre des résultats favorables à nous tous », a-t-il lancé, notant que la présence d'Irène Essambo à la tête de ce ministère est le fruit d'une longue lutte qu'elle a menée dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des PVH.