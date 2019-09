Burkina Faso: Filep - La 8e édition prévue du 25 au 28 septembre 2019

Le Centre National de Presse Norbert Zongo a le plaisir d'informer le monde des médias et les défenseurs des droits humains de l'Afrique que la huitième édition du Festival International de la Liberté d'Expression et de Presse (FILEP) se tiendra du 25 au 28 septembre 2019 à Ouagadougou. Ce rendez-vous biennal aura pour thème cette année : « Des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie »

Comme les précédentes éditions Le FILEP 2019 réunira environ 200 participants du Burkina Faso, d'Afrique et d'ailleurs. Il s'agira des représentants d'organisations des Editeurs de presse, de journalistes, de la Fédération Africaine des Maisons et Centres de Presse (FACMP), d'organisations des droits des médias, de défense des droits humains, des personnalités importantes des médias, etc.

Au programme de cette édition :

- Le 25 septembre 2019 : la cérémonie d'ouverture du Filep sous le patronage du Président de l'Assemblée Nationale du Burkina Faso.

- Du 25 au 27 septembre 2019 au CBC : le colloque international sur le thème du festival avec plusieurs sous thèmes qui constitueront des panels de débats avec une conférence inaugurale du Prof Théophile OBENGA.

- Le 27 septembre 2019 à 20h dans le pavillon de la créativité du SIAO : Gala de remise du Prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation et le Prix du concours international en photos et caricatures

- Du 25 au 30 septembre 2019 : l'exposition photos et caricatures de presse au Centre National de Presse Norbert Zongo

- Des visites touristiques des lieux historiques

- Des émissions Radio et plateaux télé.

- Des rencontres professionnelles et ateliers divers sur la sécurité des journalistes et des médias

- Le concert live de clôture le samedi 28 septembre à 20h au CENASA avec plusieurs artistes de renommée dont Didier AWADI du Sénégal.

Pour plus d'informations, prière contacter le secrétariat du FILEP au 25 34 41 89 / 25 34 37 45 / 70 25 85 08 ou par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. /Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Vive la liberté d'Expression et de la Presse !

Pour le comité de Pilotage

Boureima Oueadraogo

Président du Comité d'organisation