Ile Maurice: Visite papale - François, humblement pape

«Je suis un pécheur sur lequel le Seigneur a posé son regard. Je suis homme qui est regardé par le Seigneur.» Ce sont les mots de Jorge Mario Bergoglio prononcés lors d'une interview accordée aux revues culturelles jésuites, peu après son élection en tant que 266e pape, le 13 mars 2013. C'est d'ailleurs l'une des rares interviews qu'il a données et lors de laquelle le souverain pontife, originaire de Buenos Aires, avait évoqué des faits peu connus du monde.

«Je peux peut-être dire que je suis un peu rusé, mais il est vrai que je suis aussi un peu ingénu», disait-il. D'ailleurs, il est peu connu que l'Argentin se destinait à une carrière d'ingénieur chimiste et avait même suivi une formation de technicien en chimie lorsqu'il avait la vingtaine. Mais après avoir fait des études de théologie au théologal de San Miguel, il est ordonné prêtre en 1969 à l'âge de 33 ans.

Mais avant, il termine ses études de lettres au Chili où il obtient une maîtrise en philosophie. Entre 1964 et 1965, il est professeur de littérature et psychologie. De 1967 à 1970, il étudie la théologie et obtient une maîtrise. Il sera aussi professeur à la faculté de théologie, recteur de collège et curé au fil des années. En mars 1986, il se rendra en Allemagne pour terminer sa thèse de doctorat, entre autres. Un début de parcours des plus riches.

Selon le Vatican News, le premier pape américain de l'histoire a l'habitude de se lever tous les matins à «4 h 30» et il «lit beaucoup». Le pape dit «préférer l'Adoration du soir» et prier «mentalement» lorsqu'il se rend chez le dentiste ou à d'autres moments de la journée. Selon un article publié par le magazine Marie Claire, il serait un grand lecteur de José Luis Borges, de Dostoievski, serait un amateur d'opéra et un «fan averti» du club de football de Buenos Aires San Lorenzo.

En 2018, soit après cinq années de pontificat, Christiane Rancé, auteur du livre «François, un pape parmi les hommes», a décrit le locataire du Vatican comme une personne qui est paradoxalement mieux perçue à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur, où il suscite des réserves et des oppositions inédites.